Мы живем в век информации и научно-технического прогресса и я обожаю наше время.

Мы создали устройство размером с горошину, имплантировали его в кору головного мозга и вуаля, человек в обход спинного мозга двигает своими конечностями одной силой мысли.

В 2014 году ученые создали искусственные нейроны и успешно пересадили их в мозг мышам, появились новые горизонты лечения болезни Паркинсона, Альцгеймера и многих других.

Во всю набирает обороты роботизированная хирургия - врач-хирург делает операции, сидя в соседней комнате и управляя роботом.

Сегодня 99% людей могут быть полностью излечены от хронического гепатита С.

Рокфеллер прожил 101 год, пережив 5-7 раз (данные разнятся) пересадку сердца.

Продолжительность жизни человека все время растет, благодаря науке, технике и медицине. Трансплантации органов, перспективы лечения онкологических заболеваний, открытия в области астрофизики, освоение космоса, а техника какая нас окружает, от всего этого у меня дух захватывает и я не устану повторять, что обожаю наше время.

Медицина - это наука и очень серьезная. Благодаря физике, математике, инженерии, биологии и другим наукам, она развивается очень быстро стремительно.

Это тысячи исследований, фактов, которые критикуют, проверяют, складывают воедино и утверждают, вынося официальные рекомендации. Эти рекомендации создаются тысячами ученых "голов", это очень сложный и наукоёмкий процесс.

Это стоит огромных денег и не каждая страна может себе это позволить. Благо сегодня есть интернет, который дает возможность врачу из Киева, Якутска, Омска, Херсона или Астаны получить доступ к международным официальным рекомендациям, владея только лишь английским языком. Не все умеют этим пользоваться, но возможности такие есть. Спасибо нашему времени.

Когда-то существовали отдельные "профессорские" мнения. Они и сейчас существуют, но абсолютное множество из них никогда не переживет всестороннюю критику и проверку, потому что они ошибочны, или не эффективны, или даже опасны (риски от вмешательства (диагностического или лечебного) перевешивают любую пользу).

Он и будут разрушены уже на начальном этапе и никогда не станут официальными рекомендациями, не будут приняты на уровне государства или какой-то другой крупной медицинской организации. Это мнения, каких множество, и не более того.

Поэтому если вы примкнули к какой-то школе, натуропату, или врачу, который лечит "секретными" схемами, известными только ему, возможно, вы сильно рискуете своим здоровьем, ведь лечение может быть неэффективным или даже опасным.

Я за эффективное и безопасное лечение, за медицинское вмешательство там, где это действительно нужно и "невмешательство", где не нужно, я за медицину, как науку, вы со мной?

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