Самая частая история моих подопечных: роды были несколько лет назад, а иногда и несколько десятков лет назад, а диастаз есть сейчас. И вроде пресс качает и в планке стоит, а живот все еще далёк от идеала.

Если после родов есть диастаз, то иметь плоский живот не получится. Диастаз способствует уменьшению тонуса мышц и, как следствие, живот висит.

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Качание пресса не помогает сделать живот плоским и убрать лишние сантиметры с талии. Но если вы хотите красивый, женственный живот, отсутсвие диастаза и опущения внутренних органов, то вот вам три основные шага к идеальной талии:

Кардио нагрузка. Питание. Специальные упражнения на глубокие мышцы живота, которые держат наши внутренние органы.

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Диастаз – сильное и длительное напряжение мышц живота приводит к повышению внутрибрюшного давления. Слабость белой линии приводит к тому, что мышцы, под влиянием созданного ими же повышенного внутрибрюшного давления, начинают расходиться в стороны.

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