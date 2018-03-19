"Акт канібалізму": росіянка жахнула історією з Литви

Неприємні історії за кордоном траплялися з багатьма, але далеко не кожному доводилося після "пригод" відвідувати психотерапевта.

Так, не пощастило росіянці Нікі Кошар, яка, ні про що не підозрюючи, поверталася додому з Перу з пересадкою в Вільнюсі. Там з нею і трапилася страшна історія, яку вона не побоялася розповісти.

"Біля трапа мене чекали двоє в цивільному і близько п'яти митників. Взяли мій паспорт, переглянулися і сказали, мовляв, це вона, - пише дівчина. Відвели в сторону, сказали, що треба дещо з'ясувати. Запитали про якусь людину, мовляв, чи летить він зі мною. Я нікого такого не знаю, так їм і відповіла. Забрали мою валізу і повели на огляд. Шукали наркотики".

Переривали речі, дивилися, мацали - наркотики так і не знайшли. Але і після цього дівчину не відпустили. Наступним етапом огляду була клініка.

"Привезли, поміряли тиск - виявилося, 145 на 90. Зазвичай у мене тиск 90 на 60. Сказала про це медсестрі, а та тільки процідила: "Жити будеш", - ділиться Ніка.

Далі все було як у фільмі жахів. Сканування рентгеном (дивилися, все що можна), не давали пити і дві години не відпускали в туалет, груба ендоскопія зі зв'язаними руками і криками, щоб припинила блювати, обіцянку провести ще більш грубий "огляд" прямої кишки і піхви, а під зав'язку - повне сканування МРТ.

"Звичайно, ніяких наркотиків не знайшли. Але після всіх знущань і наруг поліцейські тільки сказали:" Вибачте за тимчасові незручності. Приїжджайте до нас ще", - додала дівчина.

"По поверненню додому у мене довго була істерика - кілька днів. І триває, як тільки мене запитають про литовських лікарів. Зараз я хочу одного - щоб кожного, хто брав участь в цьому "огляді", позбавили лікарської ліцензії. Тому що це не лікарі. Я шукала очима співчуття і підтримки. Але ні від однієї людини в білому халаті в головній лікарні швидкої допомоги Вільнюса я її не отримала", - говорить Ніка.

Щоб впоратися з усім пережитим жахом, дівчині довелося звернутися до психотерапевта.

Лікар рекомендує їй як слід розлютитися, щоб дати вихід всім тим емоціям і почуттям, які вона зазнала і зазнає. "А я не можу, поки тільки флешбеки, спогади і сльози", - додала мандрівниця.

Раніше "МедОбоз" розповідав моторошну історію, яка трапилася з чоловіком через любов до енергетиків.