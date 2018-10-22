Вот ситуации на приёме у врача, после которых вы должны подумать: а туда ли я пошёл?!
1.Вас отправляют в какую-то конкретную аптеку купить какое-то чудо средство (бад, травяной сбор и т.д);
2.Прямо на приёме вам предлагают купить что-то уникальное, что есть только у этого врача;
3.Предлагают какую-то мега эффективную методику диагностики (гемосканирование, хиромантия и т.д);
4.Предлагают почистить печень, почки, сосуды и т.д
5.Вас отговаривают от профилактических прививок.
А теперь, вы можете ознакомится со списком фраз, которые помогут вывести из себя врача после суточного дежурства! Все это, конечно, шуточки, но, как говорится, в каждой шутке...
Итак:
1."Я только спросить" или "мне только анализы узнать" - тут даже объяснять нечего! Одним вопросом это никогда не заканчивается!
2."Девушка, подскажите... " - не знаете, как зовут, обратитесь: доктор.
3."Мне нужен рецепт, больничный, капельница" и т.д... - врач должен решить, что нужно. для этого он занимается самообразованием всю свою жизнь! Любители "пракапацца" заслуживают отдельного поста!
4."Доктор, вы - моя последняя надежда" - чаще всего, эта фраза означает, что пациент уже обошел всех профессоров, провел все возможные обследования, и у него ничего не нашли и, скорее всего, мы имеем дело с психосоматикой, в которую многие катастрофически отказываются верить!
5."Примите, у вас же все равно никого нет!" - бывает так, что врач приходит раньше на работу, чтобы доделать то, что не успел позавчера или остается после работы, с этой же целью. Помимо общения с пациентом у него еще куча бумажной работы.
Читайте на OBOZREVATEL, как обманывают онко-клиники: на что стоит обратить внимание.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.