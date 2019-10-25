Хвороба прийшла, а сироватки немає: чим загрожує українцям новий спалах дифтерії

В Україну прийшла дифтерія. Випадки зафіксовані в Закарпатській області. Інфекцію виявили одразу в 15 студентів-іноземців Ужгородського університету. Водночас в Україні дуже мало сироватки від неї, МОЗ не купував її останнім часом. А це єдиний засіб, здатний побороти небезпечну хворобу. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

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В Ужгороді на дифтерію захворіли одразу 15 студентів-іноземців.

У Києві батьки побоюються, що в одній зі шкіл також може бути випадок зараження.

В Україні не закупили сироватку від дифтерії.

Студенти не були щеплені?

В Ужгородському університеті на дифтерію захворіли одразу 15 студентів-іноземців з Індії. Як розповів головний лікар обласної клінічної лікарні Закарпаття Михайло Поляк, невідомо, чи були вони щеплені, оскільки документальних підтверджень цього в них немає.

Закарпатська обласна інфекційна лікарня

В області це перший випадок дифтерії протягом останніх 10 років. "Ми перевірили 44 особи, з них 15 виявилися зараженими. Зараз ухвалене рішення дообстежити всіх іноземців вишу. Також МОЗ дозволив нам вакцинувати всіх студентів", – говорить Поляк.

Головний лікар припускає, що збудника до України студенти все-таки привезли з Індії, де були на канікулах два місяці тому. "Захворювання протікає по-різному. Трапляється субклінічна форма, яка не дає симптомів. Людина нічого не відчуває або трохи кашляє, чхає. Тому цю інфекцію дуже складно виявити, потрібно робити спеціальні посіви. Ось так вони жили, спілкувалися, а хвороба передавалася", – вважає він.

Дитину перевіряють, клас – на карантині

У Дарницькому районі столиці в одній зі шкіл на Позняках, можливо, теж виявлений випадок дифтерії. Як повідомила мама одного третьокласника, в середу на навчання привели дитину з температурою. "Хлопчик погано себе почував. Хоча в закладі й просять залишати хворих вдома, але є батьки, які до цього не прислухаються. Учневі ставало все гірше, і вчителька відвела його до медсестри. Вона у нас літня і досвідчена медпрацівниця, як тільки дитина відкрила рот, одразу сказала, що це дифтерія", – розповіла вона.

У Києві перевіряють школяра на дифтерію 24 канал

Причому, як з'ясувалося, школяр не мав щеплення. Його мама активно виступає проти вакцинації і дуже обурювалася, коли обіцяли не допускати до навчання неімунізованих дітей. Зараз хлопчик у лікарні, йому проводять аналізи, щоб уточнити ситуацію. А в класі оголошено карантин.

Щоправда, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан запевняє, що офіційно зафіксованих випадків дифтерії в столиці поки немає. "Підозрюють мало не щодня, але лабораторно це не підтверджується", – говорить він.

Пізніше стало відомо, що дифтерія у дитини підтвердилася. Правда, сироватку йому не вводили, обійшлися антибіотиками. Це перший випадок дифтерії в Києві.

Бракує сироватки

Всього ж з початку 2019 року в Україні виявлені два випадки дифтерії в Луганській та Хмельницькій областях. Минулого року – десять.

Однак у країні не вистачає сироватки від захворювання, а це єдиний спосіб лікування. На початку літа, за словами лікаря-інфекціоніста Сергія Крамарева, закінчився термін у 900 доз сироваток, тож їх довелося списати. За гуманітарної допомоги ми отримали приблизно 200 доз. Якщо почнеться епідемія, то такої кількості явно не вистачить.

Наприклад, на Закарпатті вже зараз майже немає сироватки, тож лікарі змушені просити її у колег із інших регіонів. "У нас було всього вісім доз, яких вистачило на чотирьох хворих. Решту ми лікуємо антибіотиками. Їхній стан задовільний. МОЗ видав розпорядження, згідно з яким інші області мають передати нам сироватку, але на це потрібен час", – повідомляє Михайло Поляк.

В Україні всього близько 200 доз сироватки від дифтерії, отримані з гуманітарної допомоги

Інфекція може поширитися

Сімейний лікар Владислав Ващенко вважає, що інфекція із Закарпаття може без проблем поширитися й по всій Україні.

"Це можливо, оскільки бактерія легко передається повітряно-краплинним шляхом. Вона зберігається в повітрі до 15 днів. А потрапивши в організм, інкубаційний період триває від трьох до 10 днів. Упродовж цього часу людина вже може виділяти збудника хвороби. Інфікований думає, що просто погано почувається, горло болить, а потім починається задишка, доходить до розладу серцево-судинної системи", – розповідає він.

У зоні ризику ті, хто проігнорував щеплення або робив їх нерегулярно. Тому зараз варто поквапитися і пройти вакцинацію, оскільки захворювання небезпечне своїми ускладненнями.

Ващенко радить за найменших ознак нездужання звертатися до лікаря. Симптомами дифтерії можуть бути біль у горлі, інтоксикація, висока температура, лихоманка, слабкість, болюче ковтання.

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