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Дифтерія дісталася до Києва: названо район із небезпечною інфекцією

2.3т Читати матеріал російською

У ліцеї №303 Києва на Позняках у 9-річного хлопчика виявили дифтерію, спалах якої зафіксовано в Україні останніми днями.

Про це повідомляє пресслужба департаменту освіти і науки Києва. Дані надійшли в середу, 23 жовтня.

За інформацією адміністрації навчального закладу, було ухвалено рішення введення карантинних заходів у класі, де вчиться дитина. Міська санітарна служба підтвердила діагноз.

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Дифтерія дісталася до Києва: названо район

Дифтерія дісталася до Києва: названо район

Деталі повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Як з'ясувалося, дитина, у якого діагностували дифтерію, не була щеплена через відмову батьків.

Хлопчика госпіталізували. "Діагноз "дифтерія" встановлено 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Для введення сироватки показань немає", – сказано в повідомленні.

Хворий мав контакт із 45 особами, з них 36 дітей, огляд яких запланований на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання пообіцяли організувати дезінфекцію.

Дифтерія – це гостра бактерійна інфекція, що вражає слизові оболонки горла і зіву, характеризується важкими ускладненнями. Спочатку у хворого виражена гостра інтоксикація, температура підвищується до 38°-40° С, виникає слабкість, головний біль, шкірні покриви бліднуть, з'являється сонливість. Запалюються і червоніють слизові оболонки зіву і гортані, виникає біль у горлі, першіння, ускладнено ковтання, з'являється кашель, голос стає хрипким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ужгороді з ознаками дифтерії до лікарів звернулися 15 студентів.

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Україна Київ
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Африка цивилизованная страна по сравнению с Украиной.
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