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/ Дієта і фітнес

Дієтологиня назвала причини їсти авокадо щодня

1.1т
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Авокадо є унікальним поживним фруктом, який дозволяє поліпшити здоров'я та схуднути.

Відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram перерахувала властивості поживної рослинної їжі, які доводять, що її потрібно вживати щодня.

"Плоди авокадо багаті на кремній (в 100 г – 213% від добової норми), на бор (143%), нікель (140%). А ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, беруть участь в обміні жирів, вуглеводів та гормонів. Особливо важливо приділяти увагу цим елементам жінкам під час клімаксу. В авокадо високий вміст калію та магнію", – перерахувала Фус.

авокадо

авокадо

Grow Food

За її словами, в авокадо міститься багато вітаміну Е (13% добової норми в 100 г), природного антиоксиданту, який захищає організм від передчасного старіння.

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"Не дивлячись на те, що в половині м'якоті одного плоду міститься 9 г вуглеводів, приблизно 7 з них – це клітковина, яка становить приблизно 20% від добової норми. Лише 0,5 г від загальної кількості вуглеводів діляться на крохмаль та 0,5- 0,7 г на прості цукри. Через такий склад його глікемічний індекс дуже низький – 10", – додала вона.

Фус також підкреслила, що у 100 г авокадо міститься 1,5 добові дози фітостеринів, які зменшують концентрацію холестерину, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри.

"Значна кількість жирів та харчових волокон в авокадо добре насичує, якщо поєднувати з овочами. Цей фрукт корисно включати в раціон під час посту. Завдяки багатому мінеральному, жирокислотному та вітамінному складу, холестеринонормалізуючій дії, авокадо є дуже корисним для здоров'я фруктом", – підсумувала Фус.

Авокадо-унікальний представник рослинної їжі. Він офіційно занесений в Книгу рекордів Гіннеса як самий поживний фрукт🥑 ⠀ Плоди авокадо багаті кремнієм (в 100 г - 213% від добової норми), бором (відповідно - 143%), нікелем (140%). А ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, беруть участь в обміні жирів, вуглеводів і гормонов☝️ ⠀ Особливо важливо приділяти увагу цим елементам жінкам під час клімаксу. У авокадо високий вміст калію і магнія❗️ ⠀ авокадо багатий вітаміном Е (13% добової норми в 100 г), природного антиоксиданту, який захищає організм від передчасного старенія😊 ⠀ Не дивлячись на те, що в половині м'якоті одного плоду міститься 9 г вуглеводів, приблизно 7 з них-це клітковина, яка становить приблизно 20% від добової норми👌 ⠀ Всього 0.5 г від загальної кількості вуглеводів висловлюють на крохмаль і 0.5-0.7 г на прості цукри. Через такого складу його глікемічний індекс дуже низький - 10. ⠀ У 100 г авокадо міститься 1.5 добових дози фитостеринов, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість кожі☺️ ⠀ Значна кількість жирів і харчових волокон в авокадо добре насичує, якщо поєднувати його з овощамі🥗 ⠀ Цей фрукт корисно включати в харчування під час посту. Завдяки багатому мінеральному, жирокислотному і вітамінним складом, холестерінонормалізующему дії авокадо є дуже корисним для здоров'я фруктом😉 ⠀ Тому в наших раціонах, є такий корисний і легкий салат з авокадо і фенхелем. Він не тільки вгамує голод, а також наситить організм мікроелементами, яких так часто не вистачає організму в холодний період. Замовляйте пробний день харчування і починайте здорове життя з пропорціями @proportsiia!

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом, інша дієтологиня розповіла, що для тих, хто скидає зайву вагу, не можна зловживати авокадо, оскільки фрукт містить велику кількість калорій.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теми
здоров'я Дослідження вчених
Тег
дослідження
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