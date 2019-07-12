Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Дієтологи визначили нешкідливу дозу шоколаду

536 Читати матеріал російською

Половину плитки темного шоколаду можна щодня з'їдати без шкоди для здоров'я, але робити це краще в першій половині дня.

До такого висновку прийшли експерти. За їхніми словами, вміст какао при цьому має бути не менше 50%, передає РІА "Новости".

Дієтологи уточнили, що з точки зору калорійності молочний і темний шоколад приблизно рівні.

Новини
Як схуднути за допомогою шоколаду: названий спосіб

Шоколад

Шоколад

Ілюстрація

Експерти сходяться на думці, що темний шоколад для здоров'я людини кращий через корисні компоненти. Протипоказаннями для вживання шоколаду, на думку лікарів, є захворювання підшлункової залози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, як поправити свій настрій або навіть вийти зі стресу за допомогою шоколаду.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини