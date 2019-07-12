Дієтологи визначили нешкідливу дозу шоколаду

Половину плитки темного шоколаду можна щодня з'їдати без шкоди для здоров'я, але робити це краще в першій половині дня.

До такого висновку прийшли експерти. За їхніми словами, вміст какао при цьому має бути не менше 50%, передає РІА "Новости".

Дієтологи уточнили, що з точки зору калорійності молочний і темний шоколад приблизно рівні.

Шоколад Ілюстрація

Експерти сходяться на думці, що темний шоколад для здоров'я людини кращий через корисні компоненти. Протипоказаннями для вживання шоколаду, на думку лікарів, є захворювання підшлункової залози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, як поправити свій настрій або навіть вийти зі стресу за допомогою шоколаду.

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