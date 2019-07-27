Дієтолог назвала причини "нічного жору"

Люди часто їдять "на ніч", адже ігнорують вечерю, замінюють її фруктами і солодощами, змінюють режим харчування або пропускають прийоми їжі перед тренуванням. Також це може свідчити про загострення виразкової хвороби або гастриту.

Про це написала дієтолог, коуч з правильного харчування Вікторія Кляус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, стандартний час вечері – за 3-4 години до настання нічного сну, а останній прийом їжі – за дві години.

Вона зазначила, що причиною того, що люди їдять "на ніч", може бути ігнорування вечері. Багато хто, вирішивши худнути, пропускає її, а перед сном голод все ж починає наростати і переходить в зрив, додала дієтолог. Ще один привід – відмова від їжі протягом дня.

Нічний жор Наша Психология

"Пропуск їжі перед тренуванням – часте явище, коли "до нього не встигла, а після – вже було пізно", але ось перед сном голод таки наздогнав", – прокоментувала Кляус.

За її словами, через заміну вечері фруктами та солодощами через деякий час теж хочеться їсти. Причиною "нічного жору" може стати і різка зміна режиму харчування, додала дієтолог.

"Загострення виразкової хвороби або гастриту: нічний голод частий симптом, але не єдиний. Недосипання – якщо минулого вечора ви спали менше 4-х годин, то голод буде триматися цілий день та ніч", – зазначила вона.

Також, за словами Кляус, вночі люди можуть "заїдати" погані емоції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коуч з правильного харчування Вікторія Кляуз дала кілька рекомендацій щодо прийому їжі, які допоможуть схуднути.

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