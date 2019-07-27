Дієтолог назвала причини "нічного жору"

Люди часто їдять "на ніч", адже ігнорують вечерю, замінюють її фруктами і солодощами, змінюють режим харчування або пропускають прийоми їжі перед тренуванням. Також це може свідчити про загострення виразкової хвороби або гастриту.
Про це написала дієтолог, коуч з правильного харчування Вікторія Кляус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, стандартний час вечері – за 3-4 години до настання нічного сну, а останній прийом їжі – за дві години.
Вона зазначила, що причиною того, що люди їдять "на ніч", може бути ігнорування вечері. Багато хто, вирішивши худнути, пропускає її, а перед сном голод все ж починає наростати і переходить в зрив, додала дієтолог. Ще один привід – відмова від їжі протягом дня.
Нічний жор
Наша Психология
"Пропуск їжі перед тренуванням – часте явище, коли "до нього не встигла, а після – вже було пізно", але ось перед сном голод таки наздогнав", – прокоментувала Кляус.
За її словами, через заміну вечері фруктами та солодощами через деякий час теж хочеться їсти. Причиною "нічного жору" може стати і різка зміна режиму харчування, додала дієтолог.
"Загострення виразкової хвороби або гастриту: нічний голод частий симптом, але не єдиний. Недосипання – якщо минулого вечора ви спали менше 4-х годин, то голод буде триматися цілий день та ніч", – зазначила вона.
Також, за словами Кляус, вночі люди можуть "заїдати" погані емоції.
Чому вночі виникає "дикий голод" і як з цим боротися? Якщо вам цікаво - ставте сердечко і приступаємо! ⬇️ Стандартний час вечері - за 3-4 години до настання нічного сну, останній прийом їжі - за дві години до сну Але часто буває, що перед самим сном наступає той самий "нічний жор" і вже стає точно не до сна😭 ⠀ Часті причини: ♦ ігнорування вечері Багато, вирішивши худнути пропускають вечері перед сном голод все ж починає наростати і переходить в зрив ♦ ️отказ від їжі протягом дня Повноцінні прийоми їжі днем важливі - тоді не буде зажорами вночі ♦ ️пропуск їжі перед тренірвокой - часте явле ня, коли "до тренірвокі не встигла, а після - вже було пізно" ... але ось перед сном голод таки наздогнав ♦ фрукти, печиво з чаєм замість вечері - через годину від такої їжі "не осатется сліду" і знову хочеться їсти ♦ Різка зміна режиму харчування - по можливості поступово зміщуються час вечері "на раніше" ♦ загострення виразкової хвороби або гастриту Нічний голод часті симптом, але не єдиний ♦ ️ "Недосипання" - якщо минулого вечора ви спали менше 4-х годин, то голод буде цілий день і ніч ♦ емоції заїдати самотність, хтось смуток, хтось злість або обі у Це велика категорія причин і добре їх опрацьовувати разом з пісхологом💁♀️ ⠀ Як справлятися: знайти прічіну➡️убрать прічіну🤓 І можна не відразу і радикально, а поступово перебудовувати себе і привчати до корисних прівичкам👌 ⠀ А у вас траплялися нічні зажори , поділіться - у чому була причина! Зв'яжіться зі мною в комменаріях⬇️
Як повідомляв OBOZREVATEL, коуч з правильного харчування Вікторія Кляуз дала кілька рекомендацій щодо прийому їжі, які допоможуть схуднути.
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