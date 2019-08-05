"Зростає апетит": дієтолог назвала несподівану причину набору ваги

Нестача сну підвищує у людини апетит, що призводе до переїдання і, відповідно, набору ваги.

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram дієтолог Вікторія Кляуз. Вона також підкреслила, що нічний голод може викликати навіть штучне освітлення.

"До появи електрики, біоритми людини і природи були тісно пов'язані. Зараз же люди продовжують свій день за допомогою штучного освітлення А це призводить до нічного голоду - адже ми не спимо тоді, коли вже мали спати і набиратися сил", - пояснила вона.

Дієтолог підкреслила, що чим пізніше лягає людина, тим більша ймовірність, що вона буде їсти вночі. Також, як зазначено, дослідження підтверджують наявність прямого зв'язку між пізніми вечерями і зайвою вагою. ⠀

дієта Cosmopolitan

"Другий цікавий момент - недосип. Коли лягаємо пізно, а встаємо як зазвичай, по будильнику, то... явно не висипаємося. Це підвищує рівень греліну, в зв'язку з чим зростає апетит, збільшується обсяг порцій і вжитих калорій, які обов'язково "принесуть" нам пару зайвих кг. Не дарма сон - життєво необхідний і важливий. І не дарма дієтологи так наполягають висипатися, коли ви налаштовані худнути", - написала Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог і косметолог-естетист Анна Галіцина заявила, що підрахунок калорій – досить ефективний спосіб схуднути, проте він може привести до порушень харчової поведінки.

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