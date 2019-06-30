"Зрада!" Супрун розвінчала міфи про малину, чорницю та лимони

Малина, чорниця і лимон — плоди, які не є настільки корисними для здоров'я, як це прийнято вважати.

Таку думку висловила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

За словами Супрун, поки немає доказів, що чорниця покращує зір і травлення.

Уляна Супрун 5 канал

"Трохи зради. Чорниця не покращує зір і травлення. Справді, в чорниці високий вміст антоціанів — фіолетових сполук, що мають антиоксидантну і протизапальну дію. А танніни мають протимікробні властивості. Однак, наразі немає доказів, отриманих в ретельно спланованих експериментах і на людях, що чорниця може покращити зір, хоча певні свідчення є", — написала вона, посилаючись на WebMD.

чорниця pixabay.com

Також Уляна Супрун розвіяла міфи про цілющі властивості малини, яка знижує температуру.

"І ще зрада. Малина не збиває температуру. Дійсно, в малині є ацетилсаліцилова кислота, і вона блокує роботу ферменту циклооксигенази. Нема роботи ферменту — немає і про-запальних сполук простагландинів, а отже запалення, набряку і болю. Але в 100 грамах малини лише 1 міліграм ацетилсаліцилової кислоти, в той час як в таблетці понад 300. Флавоноїди малини можуть мати незначну противірусну дію", — повідомила в.о. міністра охорони здоров'я, посилаючись на Oureverydaylife.

малина pixabay.com

Крім того, Супрун заявила, що у 100 грамах полуниці стільки ж вітаміну С, як у цілому лимоні. А в чорній смородині — удвічі більше і розвіяла міф про лимон як джерело вітаміну С.

За словами Супрун, цей міф про користь лимонів походить з тих часів, коли їх почали брати на кораблі для запобігання цинзі.

лимон pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун заявила про небезпеку солодких напоїв. За її словами, їх вживання може призвести до серцево-судинних хвороб, ожиріння або діабету.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!