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/Здорове харчування

Знижує ризик діабету: названо нову користь популярного напою

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Зелений чай допомагає боротися з ожирінням і зменшує кількість цукру в крові. Цей напій дозволяє утримувати вагу навіть при вживанні жирної їжі.

До такого висновку дійшли вчені університету зі штату Огайо у США, пише Medical Express. Вони проводили дослідження на мишах, розділивши їх на кілька груп.

Перша протягом восьми тижнів вживала зелений чай і їла жирну їжу, а друга обходилася іншими напоями. У третій групі раціон був дієтично збалансований і також із чаєм, а в четвертій ‒ без нього.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

З'ясувалося, що навіть вживаючи багато жиру, миші через чай гладшали на 20% менше і були більш стійкі до інсуліну, ніж ті, хто його не пив. Також цей напій благотворно вплинув на роботу кишечника і кров.

Як писав OBOZREVATEL, вживання чашки чаю або жмені ягід чорниці в день ‒ знижує ризик серцево-судинних захворювань.

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Иванов Петр
Иванов Петр
С каких-то пор зеленый чай стал Национальным напитком хохлов? Китайцы и те не особо разбираться в сортах, а чубатые профи? Н-у-у-у тупые!
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