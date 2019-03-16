Знижує ризик діабету: названо нову користь популярного напою

Зелений чай допомагає боротися з ожирінням і зменшує кількість цукру в крові. Цей напій дозволяє утримувати вагу навіть при вживанні жирної їжі.

До такого висновку дійшли вчені університету зі штату Огайо у США, пише Medical Express. Вони проводили дослідження на мишах, розділивши їх на кілька груп.

Перша протягом восьми тижнів вживала зелений чай і їла жирну їжу, а друга обходилася іншими напоями. У третій групі раціон був дієтично збалансований і також із чаєм, а в четвертій ‒ без нього.

Ілюстрація Pexels

З'ясувалося, що навіть вживаючи багато жиру, миші через чай гладшали на 20% менше і були більш стійкі до інсуліну, ніж ті, хто його не пив. Також цей напій благотворно вплинув на роботу кишечника і кров.

Як писав OBOZREVATEL, вживання чашки чаю або жмені ягід чорниці в день ‒ знижує ризик серцево-судинних захворювань.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!