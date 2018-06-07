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Знайдена нова користь від кави на роботі

1.4тЧитати новину російською

Вживання кави на роботі підвищує уважність і сприяє більш згуртованим діях колективу.

До такого висновку прийшли американські вчені з Університету штату Огайо і Каліфорнійського університету. Результати їх дослідження опубліковані в Journal of Psychopharmacology, пише "Лайф".

У результаті проведення декількох експериментів з'ясувалося, що випита чашка кави до виконання завдання покращує працездатність колективу в 1,4 рази.

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Крім цього, вчені відзначили, що у учасників експерименту після вживання напою з'являлася уважність. Цей факт підтвердили і самі добровольці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останні дослідження вчених із США і Великобританії показують, що антиоксидантні властивості кави можуть знизити ризик ранньої смерті.

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