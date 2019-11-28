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/ Здорове харчування

Як правильно їсти банани: дієтологиня назвала користь і шкоду популярного фрукта

5.2т
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Банани можна знайти на фруктових розкладках магазинів увесь рік, але особливо популярні вони зимової пори, коли асортимент свіжих плодів не такий уже й великий.

Користь і шкода цього продукту викликає масу дискусій серед прихильників здорового харчування. Хтось рекомендує відмовитися від нього, оскільки він солодкий і нібито може спровокувати набір ваги і порушити вуглеводний обмін. Деякі ж навпаки, рекомендують його вживати щодня, не боячись за фігуру, мовляв, ефект швидких вуглеводів в ньому нівелюється набором корисних компонентів.

Отже, чим же корисні банани, а чим і кому вони можуть нашкодити? MedOboz допомогла розібратися гастроентерологиня Наталія Гордієнко.

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Банан – це смачно і корисно

Банан – це смачно і корисно

Pplus

Підтримує серце

Банан можна сміливо вносити до переліку головних продуктів для підтримки здоров'я серця. Він є одним із лідерів за вмістом калію і магнію, необхідних для безперебійної роботи серцево-судинної системи.

Також банани допомагають зберегти молодість шкіри і нервової системи, оскільки в них міститься багато натуральних антиоксидантів, які нейтралізують дію шкідливих речовин, що потрапляють в організм ззовні.

На допомогу спортсменам

Жовта ягода насправді є високовуглеводним продуктом. Водночас вуглеводи, які в ній містяться, правильно засвоюються організмом, не провокуючи негативних наслідків на зразок потужних викидів інсуліну в кров, утворення "пухкого" підшкірного жиру тощо.

Саме тому банан може стати прекрасною підтримкою для спортсменів після силових тренувань. Він допоможе закрити утворене вуглеводне вікно, відновити енергію і корисні речовини, які організм втрачає в процесі потіння.

Не можна при цукровому діабеті

У бананах міститься досить велика кількість крохмалю. Саме тому продукт може спровокувати приступ метеоризму. І особливо цей ризик існує для пацієнтів з синдромом подразненого кишечника.

Також вони мають властивість збільшувати в'язкість крові, тому бути обережними з їх вживанням варто тим, у кого є варикозне розширення вен і спостерігається підвищена густота крові.

Не варто включати банан у свій раціон і за цукрового діабету, оскільки він має високий глікемічний індекс і може спровокувати погіршання самопочуття.

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Краще їсти окремо від усього

Найбільш оптимальна порція бананів на день – не більш ніж два плоди. Водночас їх варто спожити окремо від основного сеансу їжі, витримавши інтервал щонайменше годину. Інакше наслідком можуть стати різі в животі і здуття.

І найголовніше: не варто їсти банан разом із молочними продуктами (як наприклад, молочно-банановий коктейль чи сирковий мікс із бананом). Річ у тім, що крохмаль у фрукті й тваринний білок погано поєднуються між собою, ускладнюють процес травлення і можуть спровокувати діарею і напад метеоризму.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ягоду, яка допомагає спалювати зайві кілограми.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
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