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/ Здорове харчування

Харчування в лютому: Клопотенко порадив корисні та недорогі продукти

2.7т
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Відомий український кулінар Євген Клопотенко порадив наприкінці зими та на початку весни включати в раціон більше корисних сезонних продуктів: айву, топінамбур, хурму, авокадо і пастернак.

Всі ці овочі та фрукти в лютому-березні легко купити в магазинах, до того ж ціна на них невисока, розповів шеф-кухар в ефірі ObozTV.

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"Можна їсти пастернак з грушею та помідором. Супер! Хоча взимку краще помідори не їжте, їжте хурму. Ідентичні речі. Наприклад, хурму з огірком і пастернаком. Звучить дивно, але це моя порада. Використовуйте не те, що звикли", – закликав Клопотенко.

За його словами, незвичні продукти можуть бути цілком доступними.

"Топінамбур зараз коштує 12 гривень. Він інколи дешевше картоплі! Чому би топінамбур не натерти на тертку чи порізати шматочками?! І просто його їсти. Він хрусткий, ароматний і прекрасний. Так, в ньому багато крохмалю. Я й не кажу, що це суперкорисно. Але трошки топінамбура, трошки того, трошки іншого... Ось це і є здорове харчування. Коли ти приділяєш увагу їжі", – наголосив експерт.

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Також Клопотенко порекомендував айву та зізнався, що сам регулярно включає цей фрукт до свого меню.

"Я їв айву раз 10 за місяць. Айва як яблуко: її можна запікати, різати, з картоплею", – зазначив він.

"Авокадо, якщо недороге, можна купити. У ньому багато жирів, супер. Рибу. Трошки м'яса. Ось і все", – додав кулінар.

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На питання, чи дорого харчуватися здоровою їжею, Клопотенко віджартувався: "Якщо ти багатий – то дорого".

"Наприклад, я не називав батат. Батат – це 100 гривень. Я називаю ті продукти, які дешеві. Топінамбур, пастернак. Авокадо – від 20 до 50 гривень. Я нічого не говорив про якісь ананаси, екзотичні папайї, фейхоа, лемонграс... Я назвав тільки те, що кожна людина може піти і купити", – пояснив він.

Салат з хурмою, авокадо, гранатом і мигдалем

Салат з хурмою, авокадо, гранатом і мигдалем

foodandwine.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що дієтологиня Катерина Толстікова порекомендувала в холодну пору року "робити ставку" на корисні жири – за її словами, вони не тільки добре втамовують голод, а й допомагають уникнути депресії через брак сонця та вітаміну D.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
живлення Кулінарні поради Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Євген Клопотенко
Теги
продукти харчування їжа
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