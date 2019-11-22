Зігрівальний коктейль: лікарка поділилася рецептами корисних зимових напоїв

З настанням зимових холодів, особливо з такою раптовою їхньою навалою, хочеться закутатися потепліше і розслабитися за келихом теплого, зігрівального улюбленого напою.

Фітотерапевтка Олена Світко поділилася з читачами MedOboz рецептами смачних коктейлів, які не тільки зігріють, але й зарядять ваш організм корисними речовинами і допоможуть без втрат пережити зимові холоди.

Приготувати зігрівальний коктейль нескладно Pinterest

Глінтвейн – non-alcoholic

Для приготування напою візьміть 500 мл соку вишні або червоного винограду, кавову ложку меду, а також мікс спецій для глінтвейну (можна придбати в магазині вже готовий або приготувати самому – 2 палички кориці, 2-3 колечки свіжого імбиру, 1\2 чайної ложки гвоздики і чверть апельсина). Влийте в невелику каструлю або ківш сік, відправте до нього апельсин і спеції, закип'ятіть та залиште настоюватися під кришкою на 5-10 хвилин. Потім процідіть, додайте мед (якщо вам він здається недостатньо солодким) і пийте гарячим.

Цей коктейль допоможе зігрітися, якщо ви сильно замерзли, а також заспокоїть нервову систему й налаштує на сон. Ба більше, внаслідок високого вмісту вітаміну С і пекучих речовин він допоможе швидко подолати кашель і біль у горлі.

Яскрава зима

Цей напій відповідає його назві і завдяки своєму незвичайному смаку, і яскравому кольору.

Щоб його приготувати, візьміть чайну ложку пелюсток каркаде, 300 мл окропу, шматочок свіжого імбиру, 1-2 шматочки лимону і мед (за смаком). Перетріть імбир, щоб утворилося пюре. Помістіть каркаде, імбир і лимон в кухоль, залийте все окропом, накрийте блюдцем і залиште настоятися на 5 хвилин. Перед вживанням процідіть і додайте мед.

Такий напій допоможе вам не тільки зігрітися, але ще й впоратися з проблемами травлення, які часто виникають зимової пори. Тільки не перестарайтеся (вживайте не більш ніж 2-3 чашки на день), оскільки він може послабити кишечник і спровокувати діарею.

Фанта по-домашньому

Це рецепт справжнісінької вітаміннох бомби. Щоб приготувати її, візьміть два апельсини, половинку лимону і яблуко (одне велике або 2-3 маленьких), мед, 1,5-2 літри води.

Яблука очистіть від серцевини, цитрусові – від шкірки. Поріжте фрукти на дольки і відправте в каструлю з киплячою водою. Дайте міксу проваритися приблизно 2-3 хвилини (поки знову не закипить), вимкніть вогонь, накрийте посуд кришкою і дайте настоятися ще хвилин 15-20. Потім процідіть напій, додайте мед. Коктейль можна вживати як гарячим, так і охолодженим.

Особливо корисною буде така домашня фанта тим, хто часто страждає від ГРВІ та мучиться від нестачі вітамінів.

Мигдальне какао

Цей смачний напій має високу калорійність, тому допоможе вгамувати легкий голод, який часто виникає в холоди (винні у цьому великі енерговитрати організму). Отже, щоб його приготувати, візьміть кухоль мигдального молока (приблизно 300 мл), 2 чайні ложки какао, жменьку перемеленого мигдалю (до 10 штук) і улюблений підсолоджувач або шоколад.

Закип'ятіть молоко і відправте в нього какао і горіхи, перемішайте, поки порошок повністю не розчиниться. Потім процідіть напій, додайте цукрозамінник або 1-2 часточки чорного або молочного шоколаду.

Пити такий коктейль потрібно гарячим і в проміжках між вживаннями їжі, оскільки, як уже говорилося, він дуже калорійний. Особливо варто його скуштувати тим, кому дошкуляє кашель – завдяки жирам і корисним речовинам, які містяться і в молоці, і в какао, і в мигдалі, він допомагає зняти подразнення горла і спазм дихальної мускулатури.

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