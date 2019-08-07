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Жир на животі виявився смертельно небезпечним

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Надлишок вісцерального (внутрішнього) жиру в організмі провокує розвиток серцево-судинних захворювань і діабет другого типу.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Суррея, повідомляє Medicalxpress. Скупчення черевного жиру небезпечне тим, що відкладення оточують життєво важливі органи.

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Це може провокувати появу жиру в печінці, серці, підшлунковій залозі і м'язах. У той же час надлишок вісцерального жиру негативно впливає на обмін речовин. Саме через це підвищується ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу.

"Висока поширеність серцево-судинних захворювань і діабету, пов'язаних з ожирінням, в значній мірі обумовлена накопиченням вісцерального жиру", – зазначив професор Брюс Гріффін.

Жир на животі

Жир на животі

Подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун попередила про небезпеку жиру "на боках" і животі.

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