Жінка схудла на 40 кг від образи: фото до і після

47-річна Пола Деніер з британського міста Уелс розповіла про успішну боротьбу з надмірною вагою, вона скинула близько 40 кілограмів.

Британка розповніла після операції на коліні, через яку мало рухалася і багато їла, пише Daily Mail.

"Я потрапила в порочне коло: спочатку переїдати, потім ненавиділа себе за обжерливість і знову їла, щоб заспокоїти свою ненависть до себе і низьку самооцінку", - згадує жінка.

У серпні 2017 роки її мати померла. На той час Деніер важила 120 кілограмів і влазила в сукні 52 розміру.

Пола Деніер Daily Mail

Пола Деніер Daily Mail

Пола Деніер Daily Mail

Пола Деніер Daily Mail

На похоронах її хрещена сказала: "Ти не замислювалася, що якби трохи схудла, то виглядала б не гірше власної дочки?"

Образливе зауваження зачепило Деніер. "Моя хресна ніколи не відрізнялася дипломатичністю, так що для неї в цьому не було нічого особливого, але на похороні я від неї такого не чекала", -зазначила вона.

Через пару місяців після похорону Деніер вирішила сісти на дієту, яка допомогла її подрузі. "Було непросто, але я якось впоралася, - згадує вона. - Я вважала все, що заважає худнути, викликом собі. Ні торти на день народження, ні весілля, ні літні відпустки не змогли збити мене зі шляху схуднення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала три простих кроки, як схуднути і зберегти результати.

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