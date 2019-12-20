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/ Здорове харчування

"Згущують кров!" Лікарка розповіла, які продукти прибрати з новорічного столу

1.1т
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Лікарка-дієтологиня і генетикиня Людмила Гончарова порадила прибрати з новорічного столу докторські ковбаси і крабові палички.

"Потрібно пам'ятати, що подібні продукти містять загусники. Вони загущують фарш, і так само будуть загущувати вашу кров", – попередила фахівчиня в ефірі ObozTV.

Щоб перешкодити згущенню крові, після вживання таких продуктів слід пити дуже багато води, нагадала Гончарова.

"Чи готові ваші судини і тканини до такого натиску? Адже ми всередині живі", – додала вона.

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Медичка наголосила, що на сьогодні Україна – одна з провідних країн СНД за смертністю через неправильне харчування.

"Діти і внуки дивляться на нас. Якщо ми зараз їх годуватимемо олів'є, то за 20 років вони так само вчинятимуть щодо своїх дітей. Давайте не запускати цей неправильний флешмоб!" – закликала вона.

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Гончарова порадила не чекати 1 січня, а починати із сьогоднішнього дня. І перерахувала кілька головних правил здорового харчування, яких не складно дотримуватися навіть на свята:

"Пити чисту воду, а не чай і каву. Їсти правильні та здорові продукти: не ковбаси та шинку, а просто нормальне м'ясо – яловичину, телятину, курку, індичку, баранину і так далі. Просто з зеленню. Окремим прийомом їжі. Ту саму молочку – будь ласка! Окремим прийомом їжі. Цукерку дуже хочеться? Окремим прийомом їжі. З перервою на чотири години".

"Таким чином ви допоможете своїй печінці, підшлунковій залозі, ферментативній системі", – констатувала лікарка.

Ковбаси та шинку краще замінити добрим натуральним м'ясом

Ковбаси та шинку краще замінити добрим натуральним м'ясом

augustman.com

OBOZREVATEL нагадує, що густа кров (з підвищеною в'язкістю) набагато гірше пересувається судинами – створюються передумови для "кисневого голодування" різних органів і збільшується ризик виникнення тромбів. У таких випадках кров радять розріджувати.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новорічні страви живлення Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV здоров'я Поради лікарів
Особа
Людмила Гончарова
Теги
Новий Рік-2020 продукти їжа
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