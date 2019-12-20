"Згущують кров!" Лікарка розповіла, які продукти прибрати з новорічного столу

Лікарка-дієтологиня і генетикиня Людмила Гончарова порадила прибрати з новорічного столу докторські ковбаси і крабові палички.

"Потрібно пам'ятати, що подібні продукти містять загусники. Вони загущують фарш, і так само будуть загущувати вашу кров", – попередила фахівчиня в ефірі ObozTV.

Щоб перешкодити згущенню крові, після вживання таких продуктів слід пити дуже багато води, нагадала Гончарова.

"Чи готові ваші судини і тканини до такого натиску? Адже ми всередині живі", – додала вона.

Медичка наголосила, що на сьогодні Україна – одна з провідних країн СНД за смертністю через неправильне харчування.

"Діти і внуки дивляться на нас. Якщо ми зараз їх годуватимемо олів'є, то за 20 років вони так само вчинятимуть щодо своїх дітей. Давайте не запускати цей неправильний флешмоб!" – закликала вона.

Гончарова порадила не чекати 1 січня, а починати із сьогоднішнього дня. І перерахувала кілька головних правил здорового харчування, яких не складно дотримуватися навіть на свята:

"Пити чисту воду, а не чай і каву. Їсти правильні та здорові продукти: не ковбаси та шинку, а просто нормальне м'ясо – яловичину, телятину, курку, індичку, баранину і так далі. Просто з зеленню. Окремим прийомом їжі. Ту саму молочку – будь ласка! Окремим прийомом їжі. Цукерку дуже хочеться? Окремим прийомом їжі. З перервою на чотири години".

"Таким чином ви допоможете своїй печінці, підшлунковій залозі, ферментативній системі", – констатувала лікарка.

Ковбаси та шинку краще замінити добрим натуральним м'ясом augustman.com

OBOZREVATEL нагадує, що густа кров (з підвищеною в'язкістю) набагато гірше пересувається судинами – створюються передумови для "кисневого голодування" різних органів і збільшується ризик виникнення тромбів. У таких випадках кров радять розріджувати.

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