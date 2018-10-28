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/здоровий раціон

Здорове харчування: дієтолог дала українцям корисну пораду

6.1тЧитати матеріал російською

Людям, які піклуються про своє здоров'я, необхідно приймати їжу не менше п'яти разів на день.

Про це в ефірі ObozTV розповіла дієтолог Галина Незговорова. За її словами, інтервал між прийомами їжі має становити не більше трьох годин.

"Потрібні три основних прийоми їжі і два невеликих перекуси, щоб зберігати свою працездатність", - зазначила експерт.

Що стосується часу прийому їжі, зазначає дієтолог, він має бути абсолютно індивідуальним.

"Але сніданок повинен бути від 7 ранку до 9, максимум 10. Бажано, щоб це було в певні години. У кожної людини може бути індивідуально, але це повинні бути певні години. Якщо почали снідати з 7 до 8 - так і снідайте. Почали обідати з 14 до 15 - так і їжте", - порадила Незговорова.

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"Наша система травлення набагато краще працює, коли ми задаємо певний ритм, коли є звичка - їсти в певні години", - додала вона.

Як повідомляв ObozTV, раніше біолог і науковий блогер Дарина Прокопик відповіла на одне з ключових питань здорового харчування - чи потрібно їсти після шостої години вечора.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVживленняздоров'я
Особа
Галина Незговорова
Місце
Україна
Об'єкт
харчування
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