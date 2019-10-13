Заражені! Дієтолог попередила про небезпеку горіхів

Серед горіхів, у яких найнижчий вміст корисних речовин, найпопулярнішим є арахіс.

Про це розповіла лікар-дієтолог Олена Соломатіна, повідомляє Рамблер. За її словами, у цього продукту є свої переваги - зокрема, він містить достатню кількість кремнію. Але арахіс дуже часто буває заражений анатоксином.

Більш того, в тих країнах, де переважно харчуються арахісом - це, як правило, країни, що розвиваються, поширений цироз печінки.

"Арахіс часто називають "земляним горіхом", він росте в землі, в вогкості, яка, в свою чергу, сприяє розвитку грибка і цвілі, які можуть вражати, в тому числі, клітини печінки. Тому арахіс може провокувати розвиток хвороб - починаючи від цирозу , закінчуючи раком печінки. Тому можна сказати, що не всі горіхи однаково корисні", - сказала лікар.

горіхи Соц мережі

Також вона додала, що кожний горіх по-своєму корисний, проте потрібно пам'ятати про деякі нюанси.

"Скажімо, в бразильському горісі багато селену - досить двох горішків, щоб організм отримав його добову норму. Мигдаль позитивно впливає на нервову систему. Але тільки солодкий, тому що гіркий мигдаль містить амигдалин - токсин. Гіркий мигдаль бажано обсмажувати, тому що в цьому випадку руйнуються всі шкідливі речовини. Взагалі, фундук, мигдаль і інші горіхи повинні бути присутніми в нашому раціоні всі. Кожен з них містить свій набір вітамінів, а вживаючи цілу "лінійку" горіхів, не віддаючи перевагу одному виду, ми мо ем отримати і повний спектр поживних речовин "- додала дієтолог.

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