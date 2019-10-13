Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Заражені! Дієтолог попередила про небезпеку горіхів

1.4т Читати матеріал російською

Серед горіхів, у яких найнижчий вміст корисних речовин, найпопулярнішим є арахіс.

Про це розповіла лікар-дієтолог Олена Соломатіна, повідомляє Рамблер. За її словами, у цього продукту є свої переваги - зокрема, він містить достатню кількість кремнію. Але арахіс дуже часто буває заражений анатоксином.

Більш того, в тих країнах, де переважно харчуються арахісом - це, як правило, країни, що розвиваються, поширений цироз печінки.

"Арахіс часто називають "земляним горіхом", він росте в землі, в вогкості, яка, в свою чергу, сприяє розвитку грибка і цвілі, які можуть вражати, в тому числі, клітини печінки. Тому арахіс може провокувати розвиток хвороб - починаючи від цирозу , закінчуючи раком печінки. Тому можна сказати, що не всі горіхи однаково корисні", - сказала лікар.

горіхи

горіхи

Соц мережі

Новини
Викликає рак: названий найнебезпечніший продукт

Також вона додала, що кожний горіх по-своєму корисний, проте потрібно пам'ятати про деякі нюанси.

"Скажімо, в бразильському горісі багато селену - досить двох горішків, щоб організм отримав його добову норму. Мигдаль позитивно впливає на нервову систему. Але тільки солодкий, тому що гіркий мигдаль містить амигдалин - токсин. Гіркий мигдаль бажано обсмажувати, тому що в цьому випадку руйнуються всі шкідливі речовини. Взагалі, фундук, мигдаль і інші горіхи повинні бути присутніми в нашому раціоні всі. Кожен з них містить свій набір вітамінів, а вживаючи цілу "лінійку" горіхів, не віддаючи перевагу одному виду, ми мо ем отримати і повний спектр поживних речовин "- додала дієтолог.

Як писав OBOZREVATEL, фастфуд, а також готова їжа в упаковках можуть бути небезпечними для здоров'я через вміст перфтороктансульфоновой кислоти (ПФАС).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини