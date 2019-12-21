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Замість олів'є: дієтологиня запропонувала рецепт корисного салату на Новий рік

1.7т
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Класичний новорічний салат олів'є можна замінити не менше смачним, але набагато більш корисним салатом із запечених печериць і курячої грудки.

Таку альтернативу запропонувала лікарка-дієтолог Людмила Гончарова в ефірі ObozTV. Вона порадила не змішувати в одній страві білки, жири і крохмаль, а поєднувати білки з овочами.

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"Така мішанина (олів'є. – Ред.) – до здоров'я дійсно не приводить. Намагайтеся білкові продукти поєднувати з білками – наприклад, курку з печерицями. Без картоплі, без моркви", – пояснила дієтологиня.

Гончарова поділилася простим варіантом рецепту такого салату: "Запечені печериці, запечена куряча грудка. Порізати. Додати огірочок, якусь зелень, оливкову олію, середземноморські трави".

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Якщо ж дуже хочеться традиційного олів'є чи оселедця під шубою, лікарка порекомендувала обирати щось одне.

"Оберіть для себе. Або-або. Або олів'є, або шубу. Тоді можна 250-300 грам", – наголосила вона.

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gazeta.ru

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новорічні страви живлення Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Людмила Гончарова
Теги
Новий Рік-2020 їжа харчування
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