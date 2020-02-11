Замість меду в Україні продають отруту: стало відомо про небезпеку

Щоб зробити мед привабливішим для покупця і видати його за більш дорогий сорт, наприклад, липовий, підприємці в Україні йдуть на хитрощі, підігріваючи продукт.

Таким чином, мед стає смертельно небезпечним для здоров'я. Про це повідомляється в сюжеті ТСН, журналісти якого спільно з експертами почали масштабну перевірку меду в Україні.

Під липовий мед часто маскують соняшниковий або ж реп'яховий. Після нагрівання більше 40 градусів продукт стає рідким і прозорим.

"Нагрівати мед категорично заборонено. Мед, який плавиться, виділяє отруйний оксиметил фурфурол, а це агресивний канцероген, один з провокаторів раку", – дізналися журналісти.

Українців попередили про смертельні фальсифікату меду 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 20-25% меду, який перевіряють експерти в Україні, є фальсифікатом, непридатним для експорту. Цей продукт повертається на внутрішній ринок і продається українцям.

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