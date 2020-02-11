Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Замість меду в Україні продають отруту: стало відомо про небезпеку

512
Читати матеріал російською

Щоб зробити мед привабливішим для покупця і видати його за більш дорогий сорт, наприклад, липовий, підприємці в Україні йдуть на хитрощі, підігріваючи продукт.

Таким чином, мед стає смертельно небезпечним для здоров'я. Про це повідомляється в сюжеті ТСН, журналісти якого спільно з експертами почали масштабну перевірку меду в Україні.

Новини
В Україні масово фальсифікують масло і м'ясо: що не можна купувати і хто порушує

Під липовий мед часто маскують соняшниковий або ж реп'яховий. Після нагрівання більше 40 градусів продукт стає рідким і прозорим.

"Нагрівати мед категорично заборонено. Мед, який плавиться, виділяє отруйний оксиметил фурфурол, а це агресивний канцероген, один з провокаторів раку", – дізналися журналісти.

Українців попередили про смертельні фальсифікату меду

Українців попередили про смертельні фальсифікату меду

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 20-25% меду, який перевіряють експерти в Україні, є фальсифікатом, непридатним для експорту. Цей продукт повертається на внутрішній ринок і продається українцям.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
"Вкусные,дешевые" а теперь еще и "полезные"украинские продукты.Приятного аппетита!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини