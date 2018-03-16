Замінники цукру виявилися небезпечними для кишечника

Багато хто вважає, що замінники цукру набагато корисніше звичайного цукру завдяки низькому вмісту калорій.

Однак як показало дослідження, опубліковане ScienceDaily, замінники погіршують стан пацієнтів із запальними захворюваннями. Погіршення стан наступало вже через шість тижнів вживання штучного підсолоджувача.

Зокрема, дослідження проводилося на мишах з хворобою Крона.

Хвороба Крона - запальне захворювання кишечника, яке може призвести до болю в животі, важкої діареї, кривавых выпорожнень, втрати ваги і слабкості.

Як відзначили вчені, в результаті опитування пацієнтів з таким же діагнозом з'ясувалося, що у них відзначається погіршення самопочуття після підсолоджувачів.

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З'ясувалося, що підсолоджувачі роблять стінки кишечника більш сприйнятливим до бактерій і відповідно збільшують активність речовин, спрямованих на протидію цим бактеріям (мієлопероксидази).

В результаті виникає запалення і симптоми хвороби Крона посилюються.

Раніше "МедОбоз" розповідав, що замінники цукру можуть провокувати рак.