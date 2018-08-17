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Захистять від раку: названо перелік продуктів

5.3тЧитати новину російською

До здорового раціону людини мають входити продукти, що містять клітковину - це допомагає запобігти багатьом хворобам, а також перешкоджає набору зайвої ваги. Зменшується ризик появи проблем із серцем, тиском, а також раку й інсульту.

Є два типи клітковини: розчинна і нерозчинна. Загальне правило полягає в тому, щоб споживати однакову кількість кожного виду, пише видання "Аргументи і факти".

Зокрема, розчинна клітковина допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням, підвищеному рівню холестерину і відіграє активну роль у процесі травлення. Найбільш поширеними продуктами, які містять розчинну клітковину, є цитрусові, такі як апельсини і лимони.

У свою чергу, нерозчинна клітковина є корисною для роботи мозку.

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Видання навело як приклад продукти, найбільш багаті клітковиною:

Ягоди багаті антиоксидантами і допоможуть досягти бажаної ваги. Ягоди багаті клітковиною і є хорошим варіантом для поєднання з салатами. Також їх можна вживати як закуску. Для цього підходять виноград, полуниця, ожина і малина.

Зерна регулюють рівень цукру в крові і зменшують можливий дискомфорт, який можуть викликати набряки. Цілі зерна є важливою частиною дієти для втрати ваги.

Овочі забезпечують достатню кількість клітковини й інших поживних речовин, яких вимагає організм. Вони допомагають очистити організм від усіх токсинів, які іноді перешкоджають схуднути.

Горіхи забезпечують вітамін Е і є одними з продуктів, які дають найбільшу кількість клітковини. Горіхи дають енергію і залишають нам відчуття насиченості. Найкращі види: мигдаль, фундук, волоські горіхи й арахіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ України Уляна Сутрун зруйнувала міф про популярну дієту.

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Теми
здоров'яживленняДієти та фітнесонкологіяБоротьба з онкологією
Місце
Україна
Об'єкти
харчуванняздоров'ярак
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