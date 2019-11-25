Захистять від хвороб: названі продукти, які замінять ліки

Деякі продукти здатні замінити людині ліки. Водночас їх не обов'язково потрібно їсти, а можна використовувати для приготування компресів і масок.

У цьому переконує німецька лікарка й авторка книги "Зцілення їжею" Франциска Рубін. Вона склала список із "10 продуктів від 100 хвороб", які радить завжди мати в холодильнику, повідомляє Focus.

Серед таких продуктів назвала овес, капусту, картоплю, цибулю, імбир, масло, мед, лимон, куркуму і сіль.

Лікарка склала список із 10 продуктів від 100 хвороб newsdaily.org.ua

Наприклад, практично універсальні за своїми властивостями вівсяні пластівці: їхнє вживання врегулює рівень холестерину в крові і допоможе у боротьбі із зайвою вагою, знизить ризик розвитку раку товстої кишки.

Рубін також рекомендує використовувати відвар із вівса і при нейродерміті – захворюванні, що супроводжується запаленням шкіри та сильним свербінням. Загалом маски з пластівців допоможуть заспокоїти чутливу шкіру і зволожити суху.

Маски з пластівців допоможуть заспокоїти чутливу шкіру і зволожити суху gastronom.ru

Натуральний мед разом із хроном, стверджує вона, стане дієвим народним засобом при бронхіті. А ось імбир має бадьорливий ефект і розріджує кров, що сприяє запобіганню серцевих нападів та інсульту.

Також Рубін спростувала міф про шкоду картоплі – за її словами, людям із захворюваннями жовчовивідних шляхів потрібно вживати її у вареному вигляді приблизно раз на тиждень. Вона стане хорошим засобом, що втамовує біль при печії.

Мед корисний при бронхіті, а й імбир має бадьорливий ефект ja-zdorov.ru

Зі свого боку капуста полегшує травлення і корисна для зору, а також запобігає виникненню ракових пухлин.

Що ж до олії та масел, лікар закликає кожного "знайти власні", оскільки вони різняться за своїми корисними якостями. Наприклад, оливкова олія допоможе зміцнити судини, а льняна – корисна при артриті та сприяє запобіганню утворенню тромбів. Масло гарбуза незамінне при проблемах із простатою.

Капуста полегшує травлення і корисна для зору, 1zoom.ru

Цибулевий суп принесе користь при циститі. А куркума, яка має протизапальну дію, підкреслює лікарка, і зовсім дозволяє знизити ризик онкологічних захворювань.

Що ж стосується солі, то з можна робити розчини для полоскання горла і промивання носа під час простудних захворювань, а також ванночки – при подагрі.

Якщо болить голова – випийте кави з лимоном attuale.ru

Якщо не дає спокою головний біль, то можна випити кави з лимоном. Його Рубін радить їсти щодня – адже він володіє протизапальними властивостями і позитивно впливає на шкіру.

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