Захищає від раку і допомагає схуднути: Супрун розкрила користь доступного продукту

Перець чилі є багатим джерелом антиоксидантів, сприяє схудненню, а також зменшує ризик виникнення раку та хвороб серця.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Як підкреслила вона, багато хто думає, нібито гострий перець шкідливий для шлунка і вживати його можна тільки здоровим людям, але це не так.

Антиоксиданти, які є в чилі, це молекули, які зупиняють вільнорадикальні процеси, запобігають старінню і пошкодженню клітин, перешкоджають прогресуванню атеросклерозу і фотостарінню шкіри.

Ілюстрація Britton Homes

Крім цього, в стручку перцю багато заліза, калію, вітамінів А, В6 і бета-каротинів, а також денна норма вітаміну С.

Червоний гострий перець також є непоганим природним консервантом, оскільки вбиває три чверті патогенних бактерій у їжі.

Дослідження вчених зі США доводять, що перець певною мірою запобігає передчасній смертності, серцево-судинним хворобам, раку і діабету, полегшує стан при астмі, нежиті та корості.

Капсаїцин – речовина, яка робить перець пекучим, – змушує клітини судин виділяти закис азоту і розширюватися, що знижує тиск. Закис азоту виділяється, наприклад, при прийомі нітрогліцерину, бурякового соку або віагри. Така особливість червоного перцю, як пояснила Супрун, пояснює його здатність знижувати ризик померти від серцево-судинних хвороб.

Більше того, під дією капсаїцину мозок виділяє ендорфіни – нейромедіатори задоволення та знеболення. Саме тому після гострої їжі піднімається настрій.

Чилі сприяє схудненню, зменшуючи апетит, і нормалізує обмін речовин при діабеті, тому що капсаїцин підсилює окислення жиру, підвищує чутливість до інсуліну і нормалізує його рівень.

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"Капсаицин бере участь і в перетворенні білої жирової тканини (запаси) на буру жирову тканину (яка зігріває нас)", – додала в.о. міністра.

До речі, подібний ефект має тривале перебування на холоді і сон в прохолодній кімнаті. Саме тому червоний перець рекомендують включити в щоденний раціон при метаболічному синдромі.

Червоний перець, всупереч поширеному упередженню, запобігає пошкодженню шлунка, зокрема, в разі прийому протизапальних нестероїдних препаратів, таких як ацетилсаліцилова кислота, або при інфекції Helicobacter pylori, що викликає виразку.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з Іспанії визначили, що помірне вживання молока і молочних продуктів із низьким вмістом жиру знижує ризик розвитку онкологічних захворювань.

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