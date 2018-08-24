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Загрожує пухлиною: з'ясувалася небезпека популярного продукту

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Кокосове масло є "чистою отрутою", думка про його користь - міф чистої води.

Таку заяву зробила професор Школи громадського здоров'я Гарварда і директор Інституту профілактики і пухлинної епідеміології в Університеті Фрайбурга Карін Міхельс, пишуть "Факти".

За словами вченого, вживання масла не принесе ніякої користі для здоров'я. Навпаки, воно є "одним з найшкідливіших продуктів, які ви тільки можете з'їсти".

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Міхельс вважає, що перенасичене кислотами кокосове масло - навіть "гірше свинячого сала". Воно може викликати пухлини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики назвали найшкідливіший для здоров'я продукт.

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