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/ Здорове харчування

З користю для фігури: дієтолог розповіла, як правильно харчуватися восени

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Щоб уникнути збільшення ваги та зберегти енергійність, з приходом осінніх холодів варто переглянути свій раціон харчування.

Про те, що їсти восени і які сезонні продукти потрібно обов'язково занести до меню, розповіла лікар-дієтолог і консультант у сфері харчування Катерина Толстікова в ефірі ObozTV.

"Коли холодно, нам завжди хочеться піти за зайвою цукеркою, шоколадкою, чаєм, капучино і т.д. Щоб не переїсти солодкого – потрібно максимальну ставку зробити на жири", – порадила Толстікова.

Лікар пояснила, що жири не тільки добре втамовують голод, а й допомагають "увімкнути" роботу гормонів, а як наслідок – уникнути депресії через брак сонця і вітаміну D.

"Найкращий варіант – яйце з жовтком, авокадо, жирна риба, горіхи. Це продукти, які завжди мають бути в раціоні", – зауважила фахівець.

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За її словами, не потрібно "демонізувати" жирні продукти. Головне – у всьому знати міру.

"Немає нічого страшного в твердих сирах або жовтках – це звичайні насичені жири. Але, наприклад, за рекомендацією Американської асоціації кардіологів і дієтологів, їхня кількість має становити не більше 20% від усіх жирів, які ви вживаєте за добу", – розповіла медик.

"Тобто 20% – це насичені жири, в тому числі молочні продукти з високою жирністю, жовток, жирне м'ясо. А 80% – мають бути рослинні жири. Горіхи, авокадо. Також сюди (у ці 80%. – Ред.) входить риб'ячий жир, хоча це не рослинний, а окремий вид жиру", – пояснила вона.

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Також Толстікова закликала звернути увагу на сезонні продукти – гарбузи та різні коренеплоди, зокрема картоплю.

"Такі продукти можуть йти як гарнір, навіть як основне блюдо. Наприклад, гарбузова запіканка", – додала фуд-терапевт.

Що стосується зелені, яка скоро вже відійде, то вона порекомендувала вирощувати її на підвіконні або заморожувати про запас.

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independent.co.uk

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Теми
живлення здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Катерина Толстікова
Теги
Поради лікаря дієтолог диета продукти харчування схуднення
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза обратите внимание на статью а то вы вечно питаетесь ДЕРЬ-МОМ )))
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