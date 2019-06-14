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/Здорове харчування

Дітям не можна категорично! Названо найнебезпечніше морозиво в Україні

91.3тЧитати матеріал російською

Морозиво – один із найбільш небезпечних літніх десертів. Зіпсовані чи повторно заморожені ласощі можуть викликати серйозне харчове отруєння.

Про це попередила в ефірі ObozTV міколог і бактеріолог Оксана Вольська. Зокрема, вона застерегла від купівлі так званого "м'якого" морозива, яке готується на місці в спеціальних апаратах – фрізерах.

"Хочу попередити і попросити всіх батьків. У жодному разі не купуйте дітям фрізерне морозиво. Те, що заливається водою або молоком і порошком, готується на місці. У теплу пору року – в жодному разі", – наголосила Вольська.

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За її словами, влітку купувати морозиво варто тільки з холодильних камер у магазині. Однак і в цьому випадку треба попередньо переконатися, що його не заморожували повторно.

"Морозиво тільки в магазині, і тільки якщо ви бачите, що там дотримані терміни зберігання, що воно не підтануло. Якщо морозиво деформоване – значить, воно вже розтануло і потім його заморозили вдруге", – розповіла вона.

Як пояснила науковий фахівець, мікроби чудово переживають процес замороження і під час танення в такому морозиві може розвинутися бактеріальна інфекція.

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Окрім морозива, вона закликала утриматися влітку від придбання виробів із кремом – тістечок, тортів, десертів.

"Хочете зробити своїй дитині подарунок – тортик або десерт – ви можете це зробити вдома. На чистій кухні, з хороших продуктів. І дитина буде задоволена, і ви знатимете, що ваша сім'я у безпеці", – порадила бактеріолог.

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Якщо харчове отруєння все ж сталося, Вольська рекомендує невідкладно звернутися до лікаря, а також написати скаргу і пред'явити претензію продавцеві. Адже цілком імовірно, що ваше отруєння – не поодинокий випадок.

"Симптоми гострого кишкового отруєння проявляються в період від 8 до 12 годин. Але можуть і через 4 години. Це залежить від того, яку дозу бактерій або токсинів ви з'їли", – уточнила вона.

М'яке морозиво з фрізера

М'яке морозиво з фрізера

iStock

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Теми
Якість продуктів в УкраїніПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Оксана Вольська 
Місце
Україна
Теги
отруєнняїжапродуктивідпочінок
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Dell Alex
Dell Alex
Не, низя в жару покупать мороженное и пирожное - заболеете ))) Надо покупать шаурму )))
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Круглов Александр
Круглов Александр
Такое в СССР было просто немыслимо!!! Где этот клоун Мирович с его лживыми баснями про СССР?! Ау!!!
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an and
an and
Круглов Александр, ну да, т.к. самое лучшее мороженое в СССР, пломбир тот же, например, были завезены с оборудованием и технологиями из США! А вы не знали?)
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Круглов Александр, Потому что был ГОСТ и контролёры на предприятиях, а сейчас лишь бы продать и обмануть.
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