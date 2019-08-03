Який хліб небезпечний: дієтолог розкрила правду

Дієтолог Світлана Фус рекомендує не вживати дріжджовий хліб з високорафінованого чистого борошна, в якому немає вітамінів, мінералів і харчових волокон.
На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що пропонує замінити його цільнозерновим хлібом.
"До некорисних термофільних грибків, які використовуються для випікання хліба, до білого рафінованого борошна додається маргарин або спред. Спреди містять канцерогенні речовини. Звичайно, якщо раз на місяць ви з'їсте дріжджову булочку, нічого страшного не трапиться. Але не варто робити це базовим продуктом у своєму харчуванні", – зазначила дієтолог.
Хліб
24 канал
За словами Фус, збалансована їжа завжди дає більше насичення.
"Якщо у вашому раціоні буде більше рослинної їжі, неочищеної, нерафінованої, вам менше буде хотітися таких продуктів харчування. Тому хліб вибираємо цільнозерновий. А дріжджову випічку вживаємо вкрай рідко", – порадила вона.
Мені часто ставлять запитання: "Чи можна їсти дріжджовий хліб?" 🤔 Для початку пропоную згадати, з чого готували хліб наш предки. Це була цільнозернових борошно і закваски. Хліб, який зараз продається в наших магазинах, дуже віддалено нагадує той корисний продукт, який вони їли. Відповідно проблем від вживання такого хліба у нас стає набагато більше. 🍞 Тому я рекомендую не вживати дріжджові хліба з високорафінованих чистої борошна, в якій немає ні вітамінів, ні мінералів, ні харчових волокон. А замінити цільнозерновим хлібом. Чи можна їсти випічку? 🤔 К не корисним термофільним грибків, які використовуються для випікання хліба, до білого рафінованого борошна додається маргарин або спред. Спреди містять канцерогенні речовини. Природно, якщо раз на місяць ви з'їсте дріжджову булочку, нічого страшного не трапиться. Але не варто робити це базовим продуктом у своєму харчуванні. 🍞 Збалансована їжа завжди дає більше насичення. Якщо у вашому раціоні буде більше рослинної їжі, неочищеної, нерафінованої, вам менше буде хотітися є таких продуктів харчування. ☝ Тому хліб вибираємо цільнозерновий. А дріжджову випічку вживаємо вкрай рідко. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як писав OBOZREVATEL, вчені вибрали з тисячі харчових продуктів 100 найбільш поживних і корисних. Серед них – риба, горіхи, брокколі, абрикоси, вишня, квасоля і навіть петрушка з паприкою та перцем чилі.
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