Який хліб небезпечний: дієтолог розкрила правду

Дієтолог Світлана Фус рекомендує не вживати дріжджовий хліб з високорафінованого чистого борошна, в якому немає вітамінів, мінералів і харчових волокон.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що пропонує замінити його цільнозерновим хлібом.

"До некорисних термофільних грибків, які використовуються для випікання хліба, до білого рафінованого борошна додається маргарин або спред. Спреди містять канцерогенні речовини. Звичайно, якщо раз на місяць ви з'їсте дріжджову булочку, нічого страшного не трапиться. Але не варто робити це базовим продуктом у своєму харчуванні", – зазначила дієтолог.

Хліб 24 канал

За словами Фус, збалансована їжа завжди дає більше насичення.

"Якщо у вашому раціоні буде більше рослинної їжі, неочищеної, нерафінованої, вам менше буде хотітися таких продуктів харчування. Тому хліб вибираємо цільнозерновий. А дріжджову випічку вживаємо вкрай рідко", – порадила вона.

Як писав OBOZREVATEL, вчені вибрали з тисячі харчових продуктів 100 найбільш поживних і корисних. Серед них – риба, горіхи, брокколі, абрикоси, вишня, квасоля і навіть петрушка з паприкою та перцем чилі.

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