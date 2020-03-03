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/ Здорове харчування

Які вітаміни потрібні навесні: дієтологиня назвала корисні продукти

1.5т
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Найбільша кількість вітамінів С і D міститься в яйцях, рибі і ягодах.

Про це в ефірі "Громадському" розповіла лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська. Вона зазначила, що з приходом весни деякі люди можуть відчувати втрату енергії, легку стомлюваність і апатію.

"Авітаміноз – це некоректна назва, тому що це означає повну відсутність вітамінів, що несумісно з життям. Може бути йти мова про гіповітаміноз, дефіцит якихось вітамінів, навесні це як правило вітамін D. Він потрапляє в організм двома шляхами – через сонячні промені та їжу, яка містить вітамін D. Це яйця всмятку, риба – оселедець, печінка тріски", – пояснила вона.

Продукти харчування

Продукти харчування

Також відсутність вітаміну С може викликати слабкість в організмі. Для його поповнення потрібно їсти зелені овочі та заморожені ягоди.

"Коли ми спимо менше 7-8 годин, у нас високий рівень гормону стресу. Зараз потрібно багато спати, більше дихати свіжим повітрям, бути фізично активними, приймати їжу максимально натурального походження", – додала дієтологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL , дієтологиня Вікторія Кляуз дала прості поради, як не зірватися під час дієти.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Оксана Скиталінська
Теги
продукти диета дієтолог харчування
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