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/здоровий раціон

Які страви не можна їсти в Новий рік: складено список небезпек

15.8тЧитати матеріал російською

Накриваючи святковий стіл на Новий рік, слід пам'ятати – не можна комбінувати солодкі страви з жирними. Об'єднання жирів з вуглеводами може привести до стрімкого товстіння.

Про це в ефірі ObozTV розповів дієтолог Олександр Кущ. Він також порадив прибрати з новорічного меню всі солодкі газовані води.

"Всі вони включають в себе ортофосфорну кислоту, яка вимикає відчуття насичення. Запиваючи їжу колою або лимонадом, ми з'їмо набагато більше. Тому на столі повинна стояти вода, бажано негазована, чиста, фільтрована вода", – пояснив він.

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Дієтолог додав, що не можна робити ніяких коктейлів. Алкогольний напій повинен бути один і якщо вже людина почала пити шампанське – нехай п'є шампанське.

"І небажано відразу після основних страв подавати десерти. Неважливо, у вигляді чого: випічки, тортів, чи навіть фруктів", – підсумував Кущ.

Які страви не можна їсти в Новий рік: складено список небезпек

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що можна і не можна їсти на Новий рік. Зокрема, вона акцентувала увагу на небезпеці майонезу.

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Теми
здоров'яНовий рікПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олександр Кущ
Теги
харчуванняпродуктиНовий рік
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