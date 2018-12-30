Які страви не можна їсти в Новий рік: складено список небезпек

Накриваючи святковий стіл на Новий рік, слід пам'ятати – не можна комбінувати солодкі страви з жирними. Об'єднання жирів з вуглеводами може привести до стрімкого товстіння.

Про це в ефірі ObozTV розповів дієтолог Олександр Кущ. Він також порадив прибрати з новорічного меню всі солодкі газовані води.

"Всі вони включають в себе ортофосфорну кислоту, яка вимикає відчуття насичення. Запиваючи їжу колою або лимонадом, ми з'їмо набагато більше. Тому на столі повинна стояти вода, бажано негазована, чиста, фільтрована вода", – пояснив він.

Дієтолог додав, що не можна робити ніяких коктейлів. Алкогольний напій повинен бути один і якщо вже людина почала пити шампанське – нехай п'є шампанське.

"І небажано відразу після основних страв подавати десерти. Неважливо, у вигляді чого: випічки, тортів, чи навіть фруктів", – підсумував Кущ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що можна і не можна їсти на Новий рік. Зокрема, вона акцентувала увагу на небезпеці майонезу.

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