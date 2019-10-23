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/ Здорове харчування

Які продукти спалюють жир? Дієтологиня розвінчала популярний міф

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Відома дієтологиня Світлана Фус розвінчала міф про продукти, які спалюють жир.

У своєму Instagram вона зазначила, що прийом їх у великій кількості може призвести до перенапруження серцевого м'яза.

"Напевно, ви не раз чули міфи про чудо-продукти, які спалюють калорії. Серед них такими вважають: зелену каву, грейпфрут, корицю, хрін, імбир. Немає чарівної пігулки, чаю для схуднення, а також певних продуктів, які будуть спалювати жир", – написала дієтологиня.

Продукти

Продукти

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Дієта по годинах: у який час найкраще відмовитися від їжі

Вона наголосила, що "спалювання жиру" і схуднення відбувається тільки за рахунок двох процесів: збалансованого харчування і фізичного навантаження.

Як писав OBOZREVATEL, існує спеціальна дієта для плоского живота. Головною умовою її є обмеження споживання вуглеводів. Через відсутність такої їжі організм буде брати запаси з жирових відкладень, щоб переробити їх в енергію.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
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