Які думки заважають нам схуднути?

Давайте поговоримо про думки, які заважають нам позбутися зайвих кілограмів. Зустрічали таких людей, які постійно сварять себе, недооцінюють? Таких, які через вкрай низьку самооцінку і когнітивних спотворення, просто не в змозі любити і поважати себе, свої бажання і потреби?

Думки матеріальні, як ми знаємо, і саме тому багато негативних установок (я їх кличу "тарганами") можуть призводити до рецидивів в плані набору ваги. Людина, ставши на шлях схуднення, і навіть отримавши перші позитивні результати, часто піддається впливу негативних установок і "відходить від базових налаштувань". А саме повертається до невигідного для здоров'я способу життя.

До "думок-тарганів" і негативних установок можуть бути схильні люди незалежно від статі, віку та соціального становища. Але деякі люди, схильні до емоційного чи тривожного типу переїдання, страждають від них найбільше.

Тільки навчившись виявляти і скасовувати в собі негативні установки, ви зможете успішно знизити вагу і запобігати рецидивам його повернення. Сьогодні пропоную розглянути кілька таких установок. Хтось може "пізнати себе" або когось із своїх знайомих.

Мислення за типом "все або нічого": розуміння ситуації не в цілому, а з точки зору "або-або". Наприклад: "А ви даєте гарантію, що я за місяць схудну у вас на 20 кг? Ні? Ну тоді я навіть і починати не буду".

Драматизація: передбачення майбутнього в абсолютно негативних барвах. Наприклад: "Всі схуднуть, крім мене. Мій жир особливий, я дуже хвора, мені ніхто не може допомогти".

Дискредитація позитивних моментів: позитивні переживання не враховуються. Наприклад: "Ну і що, що я схудну. Шкіра все одно повисне, обличчя опуститься. Але навіть якщо і ні, все одно я нікому не потрібна, хоч худа, хоч жирна."

Думки, які заважають схуднути Ілюстрація

Емоційна аргументація: вважати щось вірним на тій підставі, що ви "відчуваєте" це вірним, не беручи до уваги факти, що підтверджують зворотне. Наприклад: "Я відчуваю, що багато ваших рекомендацій та порад мені абсолютно не потрібні, вони мене дратують", "Я відчуваю, як мене ігнорують мої близькі – чоловік і діти, незалежно від того, що формально ми завжди поруч, завжди разом".

Перебільшення/применшення: перебільшення негативних і применшення позитивних подій. Наприклад: "За що б я не бралася, все якось безглуздо у мене виходить: тільки навчилася рахувати калорії – зламалися ваги, схудла на 10 кг – довелося міняти гардероб. Суцільні витрати!"

Навішування ярликів: навішування загального і постійного ярлика на себе і інших людей. Наприклад: "Я вічна невдаха і подруги у мене такі ж – невлаштовані", або "Навколо все люди від мене хочуть тільки одного – грошей".

Ментальний фільтр: більша увага не до позитивної, а до негативної інформації. Наприклад: "Якщо я стану здоровою і стрункою, швидше за все мої менш успішні і хворі родичі, зовсім сядуть мені на шию. Все доведеться за всіх робити самій".

Читання думок: необгрунтована віра в знання чужих думок. Наприклад: "Я абсолютно впевнена, що моєму шефу не подобаються мої заняття йогою, тому що сама вона товста і нічим, крім роботи не займається" або "Мені багато хто заздрить, я "спиною бачу" їх косі погляди і знаю, що вони постійно обговорюють те, що я стежу за собою ".

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