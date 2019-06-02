Як залишатися стрункою без жодних дієт: топ-5 порад

Для того, щоб залишатися у формі без виснажливих дієт, слід дотримуватися п'яти простих правил.
Таку думку висловила блогер і експерт зі здорового харчування Олена Кален на своїй сторінці в Instagram. Зміни в способі харчування, за її словами, допоможуть зміцнити здоров'я, а також продовжити молодість і красу.
Нижче наводимо головні поради експерта.
1. Добова калорійність їжі повинна відповідати затратам енергії за день. Це правило дозволяє зберегти стрункість і є профілактикою ожиріння.
здорове харчування
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2. Добовий раціон їжі повинен повністю задовольняти потребу організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та інших життєво важливих речовинах. Олена Кален радить віддати перевагу більш корисним продуктам - фруктам, овочам, м'ясу птиці, яловичині, рибі, крупах, хлібу з висівками, кисломолочним продуктам, сухофруктам, горіхів, яєць.
3. Надходження їжі в організм має відповідати витратам енергії. Якщо більше енергії витрачається до обіду, то і вживання їжі в першій половині дня збільшується, каже блогер.
струнка фігура
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4. Потрібно вибирати правильний спосіб приготування їжі, щоб зберегти її корисні властивості. За словами дієтолога, краще вживати продукти в запеченому, відварному і сирому вигляді.
шкідлива їжа
super.ua
5. Варто мінімізувати споживання алкоголю, фастфуду, напівфабрикатів, занадто жирної або солодкої їжі, випічки, солодких газованих напоїв. Це допоможе уникнути ожиріння, захворювань шлунково-кишкового тракту, збільшення рівня холестерину, швидкого старіння організму.
Ділюся 5 правилами здорового харчування, щоб воно сприяло зміцненню здоров'я, допомагало залишатися стрункими і красівимі😉: ⠀ 1⃣Суточная калорійність їжі повинна відповідати затратам енергії за день. ⠀ Це правило дозволяє зберегти стрункість і є профілактикою ожиріння. Якщо їжі споживається більше, ніж витрачається, то це призводить до відкладень жиру. ⠀ 2⃣ Добовий раціон їжі повинен повністю задовольняти потребу організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах і інших життєво важливих речовинах. ⠀ Вибирайте більш корисні продукти, збагачені цими нутріціентамі - фрукти🍏, овочі, м'ясо птиці, говядіна🍗, риба, морепродукти, крупи, цільнозерновий хліб, молочні і кисломолочні продукти, рослинні олії холодного віджиму, сухофрукти, орехі🌰, яйця. ⠀ 3⃣ Надходження їжі в організм має відповідати витратам енергії. ⠀ Якщо трата енергії більше в першій половині дня, то і споживання в першій половині дня збільшується. Якщо ввечері активної витрати енергії немає, то і споживання їжі знижується. Таке харчування досягається, коли ми приймаємо їжу по голоду і до вгамування, а не за часом, рівними порціямі🙌 ⠀ 4⃣ Вибирайте правильний спосіб приготування, при якому збережуться всі корисні речовини. ⠀ Це запікання, споживання їжі в сирому і відвареному вигляді. ⠀ 5⃣ Мінімізуйте споживання алкоголю, фастфуда🍔🍟, напівфабрикатів, занадто жирної або солодкої їжі, випечкі🍰, газованої води. ⠀ Це допоможе уникнути ожиріння, захворювань шлунково-кишкового тракту, збільшення рівня холестерину, швидкого старіння організму. ⠀ ❓Напішіте в коментарях цифру, якого правила ви вже дотримуєтеся або збираєтеся? ⠀ 🙋На марафоні ми вчимося чути сигнали свого організму, вчимося розуміти, які продукти і речовини нам дійсно необхідні, вчимося керувати своїм емоційним станом. Напишіть "ТАК" в Дірект📩 і у відповідь я вишлю детальну програму марафона👌 ⠀ # еленакален_совети # худеемправільно # худеембездіет # здоровийобразжізні
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