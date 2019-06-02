Як залишатися стрункою без жодних дієт: топ-5 порад

Для того, щоб залишатися у формі без виснажливих дієт, слід дотримуватися п'яти простих правил.

Таку думку висловила блогер і експерт зі здорового харчування Олена Кален на своїй сторінці в Instagram. Зміни в способі харчування, за її словами, допоможуть зміцнити здоров'я, а також продовжити молодість і красу.

Нижче наводимо головні поради експерта.

1. Добова калорійність їжі повинна відповідати затратам енергії за день. Це правило дозволяє зберегти стрункість і є профілактикою ожиріння.

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2. Добовий раціон їжі повинен повністю задовольняти потребу організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та інших життєво важливих речовинах. Олена Кален радить віддати перевагу більш корисним продуктам - фруктам, овочам, м'ясу птиці, яловичині, рибі, крупах, хлібу з висівками, кисломолочним продуктам, сухофруктам, горіхів, яєць.

3. Надходження їжі в організм має відповідати витратам енергії. Якщо більше енергії витрачається до обіду, то і вживання їжі в першій половині дня збільшується, каже блогер.

струнка фігура скріншот

4. Потрібно вибирати правильний спосіб приготування їжі, щоб зберегти її корисні властивості. За словами дієтолога, краще вживати продукти в запеченому, відварному і сирому вигляді.

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5. Варто мінімізувати споживання алкоголю, фастфуду, напівфабрикатів, занадто жирної або солодкої їжі, випічки, солодких газованих напоїв. Це допоможе уникнути ожиріння, захворювань шлунково-кишкового тракту, збільшення рівня холестерину, швидкого старіння організму.

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