Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здорове харчування

Як залишатися стрункою без жодних дієт: топ-5 порад

598Читати матеріал російською

Для того, щоб залишатися у формі без виснажливих дієт, слід дотримуватися п'яти простих правил.

Таку думку висловила блогер і експерт зі здорового харчування Олена Кален на своїй сторінці в Instagram. Зміни в способі харчування, за її словами, допоможуть зміцнити здоров'я, а також продовжити молодість і красу.

Новини
Що заважає схуднути: розкрито секрет

Нижче наводимо головні поради експерта.

1. Добова калорійність їжі повинна відповідати затратам енергії за день. Це правило дозволяє зберегти стрункість і є профілактикою ожиріння.

здорове харчування

здорове харчування

скріншот

2. Добовий раціон їжі повинен повністю задовольняти потребу організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах та інших життєво важливих речовинах. Олена Кален радить віддати перевагу більш корисним продуктам - фруктам, овочам, м'ясу птиці, яловичині, рибі, крупах, хлібу з висівками, кисломолочним продуктам, сухофруктам, горіхів, яєць.

3. Надходження їжі в організм має відповідати витратам енергії. Якщо більше енергії витрачається до обіду, то і вживання їжі в першій половині дня збільшується, каже блогер.

струнка фігура

струнка фігура

скріншот

4. Потрібно вибирати правильний спосіб приготування їжі, щоб зберегти її корисні властивості. За словами дієтолога, краще вживати продукти в запеченому, відварному і сирому вигляді.

шкідлива їжа

шкідлива їжа

super.ua

5. Варто мінімізувати споживання алкоголю, фастфуду, напівфабрикатів, занадто жирної або солодкої їжі, випічки, солодких газованих напоїв. Це допоможе уникнути ожиріння, захворювань шлунково-кишкового тракту, збільшення рівня холестерину, швидкого старіння організму.

Ділюся 5 правилами здорового харчування, щоб воно сприяло зміцненню здоров'я, допомагало залишатися стрункими і красівимі😉: ⠀ 1⃣Суточная калорійність їжі повинна відповідати затратам енергії за день. ⠀ Це правило дозволяє зберегти стрункість і є профілактикою ожиріння. Якщо їжі споживається більше, ніж витрачається, то це призводить до відкладень жиру. ⠀ 2⃣ Добовий раціон їжі повинен повністю задовольняти потребу організму в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінералах і інших життєво важливих речовинах. ⠀ Вибирайте більш корисні продукти, збагачені цими нутріціентамі - фрукти🍏, овочі, м'ясо птиці, говядіна🍗, риба, морепродукти, крупи, цільнозерновий хліб, молочні і кисломолочні продукти, рослинні олії холодного віджиму, сухофрукти, орехі🌰, яйця. ⠀ 3⃣ Надходження їжі в організм має відповідати витратам енергії. ⠀ Якщо трата енергії більше в першій половині дня, то і споживання в першій половині дня збільшується. Якщо ввечері активної витрати енергії немає, то і споживання їжі знижується. Таке харчування досягається, коли ми приймаємо їжу по голоду і до вгамування, а не за часом, рівними порціямі🙌 ⠀ 4⃣ Вибирайте правильний спосіб приготування, при якому збережуться всі корисні речовини. ⠀ Це запікання, споживання їжі в сирому і відвареному вигляді. ⠀ 5⃣ Мінімізуйте споживання алкоголю, фастфуда🍔🍟, напівфабрикатів, занадто жирної або солодкої їжі, випечкі🍰, газованої води. ⠀ Це допоможе уникнути ожиріння, захворювань шлунково-кишкового тракту, збільшення рівня холестерину, швидкого старіння організму. ⠀ ❓Напішіте в коментарях цифру, якого правила ви вже дотримуєтеся або збираєтеся? ⠀ 🙋На марафоні ми вчимося чути сигнали свого організму, вчимося розуміти, які продукти і речовини нам дійсно необхідні, вчимося керувати своїм емоційним станом. Напишіть "ТАК" в Дірект📩 і у відповідь я вишлю детальну програму марафона👌 ⠀ # еленакален_совети # худеемправільно # худеембездіет # здоровийобразжізні

Публікація від ОЛЕНА розжареного СХУДНЕННЯ БЕЗ дієт (@elenakalen)

Раніше MedOboz писав, як позбавитися від зайвої ваги, замінивши шкідливі продукти харчування корисними.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини