Як втамувати шалений голод: дієтологиня дала декілька хитрих порад

Гострого відчуття голоду можна уникнути, якщо дотримуватися режиму харчування і звертати увагу на склад приготованих страв.

А щоб прийом їжі давав відчуття ситості щонайменше на 3-4 години й приносив користь, варто дотримуватися деяких ефективних порад. Ними на своїй сторінці у Facebook поділилася дієтологиня Світлана Фус.

Найперше вона радить під час кожного основного прийому їжі вживати білок, який міститься у м'ясі, рибі, птиці, яйцях, бобових і сирі. Цей компонент порівняно довго перетравлюється, що додає тривалості відчуття ситості. Однак важливо не їсти дуже багато білку, адже в надлишку він перевантажує нирки і печінку.

Дієтологиня розповіла, як можна втамувати відчуття голоду

"До білкової їжі треба додати овочі. Вони створять об'єм страві, забезпечать вітамінами, мінералами, біологічно активними сполуками, покращать перетравлювання білка. А ще додадуть клітковину, яка в травному каналі вбирає воду, набухає і створює відчуття більшої ситості. І калорій овочі мають мало", – каже дієтологиня.

Також не варто забувати про складні вуглеводи, які гарантують стабільний рівень цукру в крові та підтримують глюкозу на потрібному рівні до наступного прийому їжі. Вони містяться у кашах із цільної крупи, цільнозерновому хлібі, картоплі, макаронах із твердих сортів пшениці.

"Чому це так важливо? Низький рівень глюкози в крові викликає нестримний голод та раптове бажання отримати якусь "цукерочку". Крім того, продукти зі складними вуглеводами містять багато клітковини і доповнюють ту, що є в овочах", – пояснила Фус.

Продукти зі складними вуглеводами містять багато клітковини ukr.media

За її словами, дуже часто відчуття голоду плутають зі спрагою. Тож, якщо виникає бажання щось перекусити, можна випити склянку води і почекати 20-30 хвилин.

"По-перше, воду треба пити і це вже буде корисно. По-друге, майже в половині таких ситуацій виявиться, що почуття голоду пройде. Це тому, що центр голоду та насичення розташовані в одній частині мозку. Вода дозволить уникнути додаткової непотрібної їжі", – запевнила фахівчиня з правильного харчування.

Водночас, рекомендує вона, щоб скинути зайву й утримувати нормальну вагу тіла, харчуватися потрібно збалансовано, а не "хоробро жити голодним", дотримуючись тимчасових дієт, аби згодом повернути зайві кілограми з надлишком.

Харчуватися потрібно збалансовано novaya.com.ua

Як переконує дієтологиня, порада "боротися з голодом" – помилкова. Приборкати його можна тільки поївши.

"І ця дія – наріжний камінь успішного, без зривів, схуднення. Потрібно снідати, обідати і вечеряти, а не голодувати. Найголовніше – налагодити рівномірний режим харчування. Не менш важлива і друга умова – з'їдати стільки, скільки потрібно організму. Тоді зайва вага не буде проблемою", – підсумувала свої поради Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Юрій Журавський переконує, що триразове харчування під час схуднення ефективніше, ніж п'ятиразове. Для того, щоб легко скидати вагу, також потрібно відмовитися від перекусів.

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