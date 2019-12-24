Як не погладшати на Новий рік: дієтологиня дала поради

Щоб не нашкодити фігурі та здоров'ю на новорічні та різдвяні свята, можна приготувати роздільні столи, а під час нічного застілля "налягати" на білкову їжу.

Такі поради напередодні Нового 2020 року дала в ефірі ObozTV лікарка-дієтологиня Людмила Гончарова. Вона зазначила, що білкові продукти в поєднанні з овочами і зеленню принесуть користь організму і не відкладуться "зайвими кілограмами".

"Коли свято – навряд чи вам вдасться себе обмежити. Намагайтеся просто приготувати такі столи, щоб ви могли все звідти брати і комфортно почуватися", – порекомендувала фахівчиня.

Гончарова поділилася цікавим лайфхаком – не виставляти одночасно м'ясні, рибні, сирні страви і соління, а зробити кілька "тематичних" столів у різні святкові дні.

"Наприклад, сьогодні – м'ясні страви, завтра – рибні, а післязавтра головними "спікерами" столу будуть сири, йогурти, молочні продукти", – запропонувала дієтологиня.

Вона також звернула увагу, що пізні нічні прийоми їжі не надто добре позначаються на фігурі.

"Вночі можете з'їсти якусь білкову їжу. Нежирне м'ясо чи рибу, гриби. Той же сир – бажано, безлактозний, щоб не було вироблення інсуліну, який блокує соматотропний гормон. Білок, який ви з'їсте, піде як структурний матеріал для клітин, і не буде "формування" фігури", – пояснила Гончарова.

Обмежувати себе на Новий рік не варто, але і переїдати не потрібно almanac.com

Рибу і м'ясо, на думку лікарки, варто поєднувати із зеленню, запеченими цукіні або печерицями, свіжими огірками.

"Припустимо, якщо ви з'їсте стейк із печерицями, цукіні та перцями – це чудово. Ви і шкоди уникнете, і максимально допоможете своєму здоров'ю", – навела вона приклад.

Стейк з овочами і зеленню – смачно і корисно twitter.com/6sSteakhouse

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які продукти лікарі радять взагалі прибрати з новорічного столу.

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