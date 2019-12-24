Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здорове харчування

Як не погладшати на Новий рік: дієтологиня дала поради

Читати матеріал російською

Щоб не нашкодити фігурі та здоров'ю на новорічні та різдвяні свята, можна приготувати роздільні столи, а під час нічного застілля "налягати" на білкову їжу.

Такі поради напередодні Нового 2020 року дала в ефірі ObozTV лікарка-дієтологиня Людмила Гончарова. Вона зазначила, що білкові продукти в поєднанні з овочами і зеленню принесуть користь організму і не відкладуться "зайвими кілограмами".

"Коли свято – навряд чи вам вдасться себе обмежити. Намагайтеся просто приготувати такі столи, щоб ви могли все звідти брати і комфортно почуватися", – порекомендувала фахівчиня.

Гончарова поділилася цікавим лайфхаком – не виставляти одночасно м'ясні, рибні, сирні страви і соління, а зробити кілька "тематичних" столів у різні святкові дні.

"Наприклад, сьогодні – м'ясні страви, завтра – рибні, а післязавтра головними "спікерами" столу будуть сири, йогурти, молочні продукти", – запропонувала дієтологиня.

Новини
Не сметаною! Дієтологиня порадила, чим краще замінити майонез

Вона також звернула увагу, що пізні нічні прийоми їжі не надто добре позначаються на фігурі.

"Вночі можете з'їсти якусь білкову їжу. Нежирне м'ясо чи рибу, гриби. Той же сир – бажано, безлактозний, щоб не було вироблення інсуліну, який блокує соматотропний гормон. Білок, який ви з'їсте, піде як структурний матеріал для клітин, і не буде "формування" фігури", – пояснила Гончарова.

Обмежувати себе на Новий рік не варто, але і переїдати не потрібно

Обмежувати себе на Новий рік не варто, але і переїдати не потрібно

almanac.com

Новини
Ціни більші, ніж у Європі: скільки українці витратять на новорічний стіл і як заощадити

Рибу і м'ясо, на думку лікарки, варто поєднувати із зеленню, запеченими цукіні або печерицями, свіжими огірками.

"Припустимо, якщо ви з'їсте стейк із печерицями, цукіні та перцями – це чудово. Ви і шкоди уникнете, і максимально допоможете своєму здоров'ю", – навела вона приклад.

Стейк з овочами і зеленню – смачно і корисно

Стейк з овочами і зеленню – смачно і корисно

twitter.com/6sSteakhouse

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які продукти лікарі радять взагалі прибрати з новорічного столу.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Поради лікарів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Поради лікарів Новий рік Дієти та фітнес Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новорічні страви
Особа
Людмила Гончарова
Теги
Новий Рік-2020 їжа дієтолог
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ирина Фил
Ирина Фил
Да обалдели что ли？ НГ раз в год！Еще раздельную диету соблюдать? Да смешно же！ Традиционно у всех на НГ стол ломится от всяких вкусняшек и традиционных в том числе. Ну что , за два дня можно до свина разжиреть? Просто не ежте ведрами, всего понемногу. Скромнее неделю до НГ и после （а после и так особо переедать не захочется）и все ОК. И вообще, о фигуре и здоровье весь год думать надо, а праздник на то и есть, праздновать！
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини