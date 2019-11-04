Як вибрати сухофрукти взимку: поради дієтолога

У зимовий час під час дефіциту вітамінів потрібно багато вживати сухофруктів. Вони послужать повноцінною заміною свіжих плодів.

Однак для того, щоб вони принесли користь і не нашкодили фігурі, необхідно ретельно підходити до їх вибору, розповіла в Instagram дієтологиня Ольга Усенко.

"Перед тим, як купити сухофрукти, потрібно дізнатися, чи вимочувалися вони в чомусь. Вони могли бути в цукровому сиропі, тоді весь сенс у них втрачається", – зазначила вона.

Дізнатися, чи не "купалися" вони в сиропі, можна за допомогою аналізу їх зовнішнього вигляду. Сухофрукти не повинні блищати – матовий колір та зморщенність означають їх натуральність.

"В день ми їмо не більше 50 гр такої категорії продуктів. І тоді (в цей же день, коли були сухофрукти) ми повинні обмежити фрукти", – наголосила дієтолог.

Сухофрукти взимку заповнять недолік вітамінів kolobok.ua

За її словами, найкраще для зимового раціону підходять сушені фініки, курага, родзинки, чорнослив, яблука і груші.

Як писав OBOZREVATEL, заготовки на зиму традиційним способом – не найкращий спосіб зберегти корисні речовини овочів і фруктів.

Приготування варення передбачає використання великої кількості цукру, який і так міститься в ягодах і плодах. Термічна обробка зменшує корисні властивості, які має свіжий продукт.

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