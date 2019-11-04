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/ Здорове харчування

Як вибрати сухофрукти взимку: поради дієтолога

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У зимовий час під час дефіциту вітамінів потрібно багато вживати сухофруктів. Вони послужать повноцінною заміною свіжих плодів.

Однак для того, щоб вони принесли користь і не нашкодили фігурі, необхідно ретельно підходити до їх вибору, розповіла в Instagram дієтологиня Ольга Усенко.

"Перед тим, як купити сухофрукти, потрібно дізнатися, чи вимочувалися вони в чомусь. Вони могли бути в цукровому сиропі, тоді весь сенс у них втрачається", – зазначила вона.

Дізнатися, чи не "купалися" вони в сиропі, можна за допомогою аналізу їх зовнішнього вигляду. Сухофрукти не повинні блищати – матовий колір та зморщенність означають їх натуральність.

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"В день ми їмо не більше 50 гр такої категорії продуктів. І тоді (в цей же день, коли були сухофрукти) ми повинні обмежити фрукти", – наголосила дієтолог.

Сухофрукти взимку заповнять недолік вітамінів

Сухофрукти взимку заповнять недолік вітамінів

kolobok.ua

За її словами, найкраще для зимового раціону підходять сушені фініки, курага, родзинки, чорнослив, яблука і груші.

СУХОФРУКТИ ⠀ # полезностьУсенко ⠀ Актуальна тема особливо в моменти обмеженого кількості фруктів. Відмінний варіант перекусу якщо в міру і правильно їх вибирати. ⠀ Перед тим, як купити сухофрукти, потрібно дізнатися вимочувалися вони в чомусь. Вони могли бути в цукровому сиропі і тоді весь сенс в них втрачається. ⠀ Як не потрапити на сухофрукти в сіропе⁉️ Потрібно купувати ті варіанти, які НЕ блищить на прилавку і які "НЕ ГАРНІ". Під "не красивими" мається на увазі зморщені і матового кольору. Матовий колір основа свідчення вимочування. Матова курага, матові фініки, матовий чорнослив - будуть для нас більш прийнятним. ⠀ В день ми їмо не більше 50 гр такої категорії продуктів. І тоді (в цей же день, коли були сухофрукти) ми повинні обмежити фрукти. Зазвичай вибір йде у мене в програмах або ту чи то. Можна, звичайно і змішувати і трохи того й трохи того, але це складніше для сприйняття. Наприклад: брати 150 гр фруктів / ягід і 25 гр сухофруктів. ⠀ Що нам підходить із сухофруктів: 👉🏼фінікі 👉🏼курага 👉🏼ізюм 👉🏼чернослів 👉🏼яблокі 👉🏼груша ⠀ Перед покупкою уточнюйте усі нюанси у продавця і вибирайте перевірені точки, де вам скажуть правду. ⠀ А ви любите сухофрукти? Який ваш улюблений вид?

Публікація від Оля Усенко (схуднення / дієтолог) (@usenochka)

Як писав OBOZREVATEL, заготовки на зиму традиційним способом – не найкращий спосіб зберегти корисні речовини овочів і фруктів.

Приготування варення передбачає використання великої кількості цукру, який і так міститься в ягодах і плодах. Термічна обробка зменшує корисні властивості, які має свіжий продукт.

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