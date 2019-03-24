Як вибрати рибу і морепродукти: дієтолог дала поради українцям

При купівлі риби і морепродуктів необхідно обов'язково звертати увагу на колір і запах продукту, упаковку і термін придатності.
Про це розповіла в ефірі ObozTV дієтолог Людмила Гончарова. Експерт рекомендувала не купувати продукти на вулиці, оскільки це "гра в лотерею".
За словами дієтолога, риба повинна бути блідо-рожевого кольору, без запаху.
"Якщо чуємо гнильний запах, ми цю рибу не купуємо. Якщо риба з головою, можемо подивитися на її очі, вони не повинні бути затьмарені білою плівкою. Це говорить про те, що риба лежала 2-3 дні і вже не годиться в їжу. Дивимося, чи не завітрилася вона. Як правило, до нас надходить риба глибокої заморозки. Коли її кладуть на прилавку на лід, вона повинна бути свіжою", – зазначила експерт.
Гончарова порадила купувати тушку риби, а не філе, яке "невідомо коли було зрізано".
"Філе має бути одночасно м'яке і пружне. Якщо ми натискаємо на м'якоть і втиснутий слід пальця залишається, ми цю рибу не купуємо – вона лежить вже не менше доби. Повинна бути пружність філе", – додала вона.
Тим, хто купує морепродукти, дієтолог порадила обов'язково дивитися на упаковку.
"Морепродукти – збирачі токсинів, вони їх переробляють всередині себе. Ми не знаємо, де і в який момент вони спіймані. Вибираємо по упаковці, бажано, щоб була вакуумна, щоб вона не була порушена, ніде не було проколів. Звертаємо увагу на дату виготовлення і термін придатності фірми, яка постачала, а не супермаркету, в якому купуєте. Це важливо. Якщо немає опису, де спіймані ці креветки, які вони – ви це просто не берете", – підкреслила вона.
"Якщо ви купуєте яскраво-червоного кольору креветки – вони підфарбовані. Вони повинні бути блідо-рожевого кольору. Вони як правило вже відварені продаються, барвник йде як додатковий консервант, щоб продукт довше зберігся. Не купуйте, тому що ваша печінка буде дуже незадоволена", – додала Гончарова.
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