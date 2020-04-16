Як вибрати овочі та фрукти без нітратів: озвучені прості правила

Для зменшення вмісту в овочах і фруктах шкідливих речовин (нітратів) потрібно перед вживанням їх правильно обробляти.

Як пише ТСН, нітрати в мінімальних дозах нешкідливі, проте в якщо їх кількість перевищено, вони небезпечні для здоров'я.

Так експерти при виборі огірків радять брати вибирати невеликі плоди без жовтих плям. При цьому огірки потрібно очистити від шкірки. З капусти необхідно зняти верхні чотири листи. А молоду картоплю слід добре відварити.

Овочі та фрукти

На ринках уже можуть торгувати динями і кавунами, але в такий ранній сезон краще утриматися від їх вживання.

Для зменшення концентрації нітратів потрібно вимочувати овочі у воді мінімум півгодини. Також варто відварити овочі, наприклад, тоді з буряка вийде від 40% шкідливих речовин і до 80% з картоплі.

Лавка з овочами

Крім того, при тривалому зберіганні (2-3 місяці) вміст нітратів в овочах знижується на 30-50%.

Терміни при яких овочі та фрукти дозрівають без допомоги "хімії":

Огірки – початок-середина липня.

Полуниця – кінець травня-початок червня.

Редиска: ранні сорти – середина травня, пізні – середина червня.

Помідори – кінець липня-середина серпня.

Кабачки – в 20-х числах червня.

Капуста – рання – друга половина липня, пізня – до вересня.

Кавуни, дині – кінець липня-початок вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі продукти, які не можна їсти на другий день.

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