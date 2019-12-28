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Скумбрія до Нового року: мікробіологиня розповіла, як вибрати і засолити рибу

1.2т
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Мікробіологиня Оксана Вольська пояснила, як правильно вибрати і засолити рибу до новорічного столу.

"Найбільше омега кислот та найсмачнішого білка – у звичайному дикому оселедці. На другому місці – скумбрія. На третьому – червона риба. Але тільки якщо це червона риба дикого вилову з холодних морів", – розповіла Вольська в ефірі ObozTV.

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Зокрема, за її словами, чудовою закускою до Нового року стане солона скумбрія. Також на основі цієї скумбрії можна приготувати традиційний салат "Шуба".

Рецепт приготування солоної скумбрії від Вольської

"Купуєте заморожену скумбрію. За якістю продукту, за амінокислотним складом, за омега кислотами – це клондайк!" – зазначила Вольська.

Вона порадила обирати свіжу, красиву тушку, без зовнішніх пошкоджень шкіри: "Щоб вона була ціленька, не іржава, не жовта, красивого сріблястого кольору".

"Скумбрію засолити – взагалі нема чого робити. Розморозити, розділити на філе, помити. Витерти повністю насухо. Невелика кількість солі, добре посолити. І більше нічого не треба. Можна чорний перець додати. Під прес – і в холодильник на 2-3 доби. Виходить відмінна, найсвіжіша солона риба", – запевнила мікробіологиня.

Солону скумбрію можна подати як закуску або зробити на її основі смачну "шубу"

Солону скумбрію можна подати як закуску або зробити на її основі смачну "шубу"

sdelaysam-svoimirukami.ru

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Вольська наголосила, що бажано уникати солоної тарані та будь-якої в'яленої річкової риби, яка не пройшла термічну обробку – вона може бути джерелом ботулізму.

"На жаль, дуже часто риба вже просочилася токсином. Тобто ботулотоксин не утворюється в тій солоній рибі, що лежить на повітрі. Вона просочилася цим токсином ще раніше – в процесі вилову, обробки, транспортування", – попередила фахівчиня.

Власноруч засолена скумбрія стане окрасою святкового столу

Власноруч засолена скумбрія стане окрасою святкового столу

independent.co.uk

Як писав OBOZREVATEL, риба входить до топу традиційних новорічних страв, якими найлегше отруїтися. Також в цьому списку – заправлені салати з порушенням терміну зберігання, червона ікра і деякі інші популярні продукти.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новорічні страви здоров'я Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Оксана Вольська
Теги
їжа продукти риба Новий Рік-2020
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