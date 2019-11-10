Як скласти режим харчування: відомий фітнес-тренер поділився секретом

Відомий український фітнес-тренер Ярослав Сойников порадив налаштовувати щоденний режим харчування таким чином, щоб зберігалося 12-годинне "вікно" без прийому їжі.

"Багато хто думає категоріями "о котрій потрібно поснідати" або "що з'їсти". Насправді, треба розглядати процес харчування людини протягом дня загалом", – розповів Сойников в ефірі ObozTV.

Він наголосив, що час сніданку тісно пов'язаний з часом вечері.

"Нашим клієнтам ми рекомендуємо дотримуватися 12-годинного "вікна" без прийому їжі. Просто для того, щоб процеси очищення могли йти самі собою. По суті: після вечері не їсти деякий час до відбою, потім нічний сон, і потім трошки часу після пробудження – до сніданку", – роз'яснив Сойников.

За його словами, це не якась специфічна дієта, а базові "гігієнічні" вимоги, які дають можливість травній системі працювати добре і довго.

Порада фітнес-тренера: дотримуватися "харчового вікна" і не їсти вночі clearfitnessuk.com

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