Як скласти режим харчування: відомий фітнес-тренер поділився секретом

Відомий український фітнес-тренер Ярослав Сойников порадив налаштовувати щоденний режим харчування таким чином, щоб зберігалося 12-годинне "вікно" без прийому їжі.
"Багато хто думає категоріями "о котрій потрібно поснідати" або "що з'їсти". Насправді, треба розглядати процес харчування людини протягом дня загалом", – розповів Сойников в ефірі ObozTV.
Він наголосив, що час сніданку тісно пов'язаний з часом вечері.
"Нашим клієнтам ми рекомендуємо дотримуватися 12-годинного "вікна" без прийому їжі. Просто для того, щоб процеси очищення могли йти самі собою. По суті: після вечері не їсти деякий час до відбою, потім нічний сон, і потім трошки часу після пробудження – до сніданку", – роз'яснив Сойников.
За його словами, це не якась специфічна дієта, а базові "гігієнічні" вимоги, які дають можливість травній системі працювати добре і довго.
Порада фітнес-тренера: дотримуватися "харчового вікна" і не їсти вночі
clearfitnessuk.com
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