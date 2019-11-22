Як швидко схуднути до Нового року: дієтологиня назвала 10 корисних правил

Для того, щоб встигнути схуднути до Нового року на 7-10 кг, важливо встановити цілі, відмовитися від шкідливих звичок, їсти багато овочів, пити воду і прибрати молоко та цукор з раціону.

Про це повідомила відома дієтологиня Катерина Пашко на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що до свята залишилося лише близько 40 днів.

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"1,5 місяці – це не 2 тижні. Реально можна прибрати 7-10 кг. Вся справа в мотивації", – підкреслила вона.

Схуднення до Нового року

Дієтологиня склала список з 10 правил для швидкого схуднення:

1. Важливо прописати цілі. Навіть 4-5 кг – це хороший результат.

2. Розібратися, що саме заважає схуднути.

3. Відмовитися від шкідливих звичок, хоча б на місяць.

4. Вживати багато овочів, наприклад, сезонні: капуста, гарбуз, буряк, заморожені продукти.

5. Пити багато води.

6. Вечеряти до 19:00 чимось "легким", наприклад, гречкою, кіноа, рибою, яйцями з приготованими овочами.

7. Прибрати молоко та цукор з раціону.

8. Регулярно тренуватися, що явно прискорить процес, особливо якщо робити це 3-4 рази на тиждень.

9. Знайти "групу підтримки".

10. Залишати собі можливість на порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Олена Кален заявила, що будь-яка жінка може худнути екстремально – з ризиком для здоров'я або раціонально. Останній варіант дозволить закріпити результати на довгий час.

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