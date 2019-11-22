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/ Здорове харчування

Як швидко схуднути до Нового року: дієтологиня назвала 10 корисних правил

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Для того, щоб встигнути схуднути до Нового року на 7-10 кг, важливо встановити цілі, відмовитися від шкідливих звичок, їсти багато овочів, пити воду і прибрати молоко та цукор з раціону.

Про це повідомила відома дієтологиня Катерина Пашко на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що до свята залишилося лише близько 40 днів.

"1,5 місяці – це не 2 тижні. Реально можна прибрати 7-10 кг. Вся справа в мотивації", – підкреслила вона.

Схуднення до Нового року

Схуднення до Нового року

Дієтологиня склала список з 10 правил для швидкого схуднення:

1. Важливо прописати цілі. Навіть 4-5 кг – це хороший результат.

2. Розібратися, що саме заважає схуднути.

3. Відмовитися від шкідливих звичок, хоча б на місяць.

4. Вживати багато овочів, наприклад, сезонні: капуста, гарбуз, буряк, заморожені продукти.

5. Пити багато води.

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6. Вечеряти до 19:00 чимось "легким", наприклад, гречкою, кіноа, рибою, яйцями з приготованими овочами.

7. Прибрати молоко та цукор з раціону.

8. Регулярно тренуватися, що явно прискорить процес, особливо якщо робити це 3-4 рази на тиждень.

9. Знайти "групу підтримки".

10. Залишати собі можливість на порушення.

Як схуднути до Нового року на 7 кг? 10 правил ⠀ Сердечко і зберігай. ⠀ 44 дня до Нового 2020 року. В Україні Новий рік мало не найважливіше свято в році. Всі хочуть відзначити цей день як можна яскравіше, веселіше і звичайно виглядати ідеально. ⠀ Зараз я напишу основні рекомендації як швидко і ефективно прийти в форму. ⠀ 1,5 місяці це не 2 тижні. Реально можна прибрати 7-10 кг. Вся справа в мотивації. ⠀ Який план? 1. Прописуємо мети. Прошу не треба писати, щось не нереальне. Навіть 4-5 кг це хороший результат. ⠀ 2. Розберіться, що саме тобі заважає отримати результат. Наприклад надмірне вживання солодкого, пізню вечерю, щоденний алкоголь. ⠀ 3. Спробуйте відмовитися від своїх шкідливих звичок, хоча б на 1 місяць. 4. Їжте багато овочів. Зараз це сезонні овочі (капуста, гарбуз, буряк, заморожені овочі). ⠀ 5. Вода. Уже всім набридло читати про воду, але без неї не куди. ⠀ 6. Вечеря до 19:00. Щось легке, для більшого ефекту просто овочі приготовані. Або можна гречку, киноа, рибу, яйця (щось одне) з приготованими овочами. ⠀ 7. Регулярні тренування явно прискорять процес, особливо якщо це на постійній основі. 3-4 рази на тиждень. ⠀ 8. Прибрати молоко і цукор з раціону. Почитати можна тут чому # молоко_doctorkett # сахар_doctorkett ⠀ 9. Знайти групу підтримки! Ми соціальні істоти і завжди прагнемо один до одного. Подружка завжди допоможе не злитися в важкі моменти. ⠀ 10. Залиш собі можливість на порушення. Неможливо 100% сидіти на зож, 80/20 для мене ідеальним. Дозволяє собі вкусняшку і не корите себе. ⠀ І ще у мене для вас хороші новини! 2.12 стартує другий усвідомлений марафон SMART! 21 день зміни звичок і свідомості! Разом @yurii_puzhailo @ maria_viktoria28, підготували для тебе оновлену програму. - запрошені експерти; - ранкові ритуали; - відео рецепти і Лайфхак в харчуванні. Відгуки та результати в каруселі. ⠀ Хто хоче ставимо + в коментарях Реєстрація на сайті в шапці профілі або в директ

Публікація від Дієтолог Катерина Пашко (@doctor_kett)

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня Олена Кален заявила, що будь-яка жінка може худнути екстремально – з ризиком для здоров'я або раціонально. Останній варіант дозволить закріпити результати на довгий час.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тег
Новий Рік-2020
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