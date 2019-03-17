Як схуднути за допомогою шоколаду: названий спосіб

Німецькі вчені провели експеримент, з'ясувавши, як можна схуднути за допомогою шоколаду.

В ході дослідження піддослідних розділили на три групи, з індивідуальною дієтою для кожної з них. Дієти були підібрані за принципом "збалансованого харчування", пише MedicalXpress.

В результаті було встановлено, що реципієнти, які кожен день з'їдали плитку шоколаду, худнули на 10% в порівнянні з іншими пацієнтами.

Дієтологи на підставі отриманих результатів розробили "шоколадну дієту", яка, по суті, полягає в тому, що людина їсть в день по 100 грам цієї солодощі і більше нічого.

Кореспондент

Однак деякі фахівці попереджають, що така дієта може бути випробуванням для організму, оскільки шоколад – це недостатнє харчування.

Темний шоколад сприяє тому, що в організмі виробляються ендорфіни і окситоцини, що прискорюють метаболізм. Також завдяки їм поліпшується настрій, тому людина менше хоче їсти і здатна активніше займатися фізичними навантаженнями.

На думку експертів, ідеальної в цьому випадку є "італійська шоколадна дієта". Людині радять вживати в їжу макарони твердих сортів, овочеві супи, листові овочі і плитку чорного шоколаду н день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розгадали стародавню таємницю появи шоколаду. Вони виявили в високогір'ї Еквадору керамічні посудини із слідами какао Theobroma cacao, вік яких досягає 5300 років.

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