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/ Здорове харчування

Як схуднути: лікарі знайшли новий метод

1.4т Читати матеріал російською

Бажаючі схуднути повинні не намагатися позбутися від жиру, а намагатися зміцнити м'язи.

До такого висновку прийшли вчені з США, пише Medicalxpress. Виявляється вся справа в інсуліні.

Слабкі м'язи в організмі – ознака частих стресів, відсутності необхідної фізичної активності, і незбалансованого харчування. Ці фактори знижують чутливість до інсуліну, збільшуючи тим самим ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань.

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За словами фахівців, фізична форма людини може бути одним з найважливіших показників здоров'я, а стан м'язів впливає на процес роботи над зниженням жирової маси.

"Є маса переваг розвитку м'язової системи. Фактично, більш висока м'язова маса пов'язана з підвищеною чутливістю до інсуліну, в той час як нечутливість до інсуліну може призвести до діабету. Також м'язи використовують багато кисню і в цілому споживають багато енергії. У цьому випадку одне з численних переваг м'язів для здоров'я полягає в тому, що вони "витягують" глюкозу з крові", – розповів доктор Райан Харріс.

Ілюстрація

Ілюстрація

Cosmo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала головні помилки, які заважають схуднути.

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схуднення
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