Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

Іноді щоб позбавитися від зайвої ваги і перейти на здорове харчування, необов'язково кардинально змінювати свої харчові звички, досить знайти більш корисні альтернативи. Про це повідомила дієтолог-ендокринолог Альбіна Комісарова.

На своїй сторінці в Instagram вона представила добірку замін шкідливих продуктів корисними.

На думку дієтолога, замість солодких напоїв можна вживати каву з молоком без цукру або з ложкою цукру/меду/сиропу, а також воду з фруктами.

Instagram Альбіни Комісарової

Білий рис, який містить "чисті" вуглеводи, рекомендується вживати мінімально. Замість нього в раціон можна ввести булгур. Для цієї мети також підійде будь-яка цільнозернова крупа: гречка, кукурудзяна, овес.

Instagram Альбіни Комісарової

Перевагу варто віддати цільній запеченій картоплі, а не улюбленому пюре. Але якщо хочеться різноманітності, можна поекспериментувати з цвітною капустою.

Instagram Альбіни Комісарової

Варто обмежувати вживання сметани, оскільки вона досить жирний продукт, який легко можна замінити грецьким йогуртом.

Instagram Альбіни Комісарової

Хлібу з борошна вищого гатунку також є більш здорова альтернатива - цільнозерновий, який містить більше клітковини і вітамінів.

Як повідомляв MedOboz, дієтологи назвали 5 головних правил здорового харчування.

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