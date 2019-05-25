Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здорове харчування

Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

3.7тЧитати матеріал російською

Іноді щоб позбавитися від зайвої ваги і перейти на здорове харчування, необов'язково кардинально змінювати свої харчові звички, досить знайти більш корисні альтернативи. Про це повідомила дієтолог-ендокринолог Альбіна Комісарова.

На своїй сторінці в Instagram вона представила добірку замін шкідливих продуктів корисними.

На думку дієтолога, замість солодких напоїв можна вживати каву з молоком без цукру або з ложкою цукру/меду/сиропу, а також воду з фруктами.

Новини
Їсти і не товстіти - можливо? Названа ідеальна дієта
Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

Instagram Альбіни Комісарової

Білий рис, який містить "чисті" вуглеводи, рекомендується вживати мінімально. Замість нього в раціон можна ввести булгур. Для цієї мети також підійде будь-яка цільнозернова крупа: гречка, кукурудзяна, овес.

Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

Instagram Альбіни Комісарової

Перевагу варто віддати цільній запеченій картоплі, а не улюбленому пюре. Але якщо хочеться різноманітності, можна поекспериментувати з цвітною капустою.

Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

Instagram Альбіни Комісарової

Варто обмежувати вживання сметани, оскільки вона досить жирний продукт, який легко можна замінити грецьким йогуртом.

Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

Instagram Альбіни Комісарової

Хлібу з борошна вищого гатунку також є більш здорова альтернатива - цільнозерновий, який містить більше клітковини і вітамінів.

Як схуднути: дієтолог назвала альтернативи популярним шкідливим продуктам

Як повідомляв MedOboz, дієтологи назвали 5 головних правил здорового харчування.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Албіна Коміссарова
Тег
диета
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини