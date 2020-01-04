Ось ми і зустріли Новий рік! Вже зараз мене атакують запитаннями з усіх боків: "Як зробити розвантаження организму після великої кількості їжі та алкоголю?"

Якщо ви спочатку не слухали мої поради, сиділи на суворих дієтах, а зараз вже четвертий день їсте 24 години на добу – дуже шкода. Рекомендую все ж таки зупинитися і почати в житті здорово харчуватися.

Розвантажувальний день – режим харчування, який має на увазі обмеження калорійності і/або поживних речовин, певних продуктів.

Чи потрібене розвантаження після Нового року?

Ні, спочатку воно був придумане в лікувальних цілях (при отруєнні, наприклад). На сьогоднішній день допустимо використовувати розвантажувальні дні в ситуаціях, коли "вага стала".

Ні, тому що перепад з 5000 калорій на 900 буде занадто різким! І ваш організм може перемкнутися в режим запасання. Плюс формування обмежувальної поведінки. Немає ніякої забороненої їжі, після якої потрібен "детокс".

Найкраще, що можна зробити – це повернутися до колишнього здорового, повноцінного харчування.

Як розвантажитися після новорічних свят Колаж

Якщо все одно хочеться зробити разгруз...

Зробіть собі вегетаріанський день на тижні. Це допоможе відчувати себе "легше" психологічно.

Кому не можна робити розвантаження?

Якщо у вас захворювання в стадії загострення, дітям, під контролем лікаря в період вагітності і годування, при анемії, нестачі маси тіла.

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