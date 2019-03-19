За 30 хвилин до сексу: шеф-кухар дав рецепт ''салату кохання''

Щоб у людини було більше сил для кохання, можна приготувати спеціальний салат з овочів і фруктів.

Оригінальним рецептом в ефірі ObozTV поділився відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. За його словами, треба взяти редиску, банан, яблуко, перець чилі і мікс салату. Їсти такий салат Клопотенко рекомендує за 30-40 хвилин до сексу.

"Щоб приготувати такий салат, візьмемо зелень – вона завжди стає базою для приготування будь-якого салату. Порвемо її і викладемо в тарілку. Потім поріжемо редиску. Я взяв італійську – вона гірка, це треба, щоб збалансувати смак салату. Яблуко я завжди нарізаю в шкірці, майже ніколи не чищу. Мені подобається, коли у нього є різна структура, люблю різні штучки в ньому – насіння, серединка", – сказав він.

Далі у страву шеф-кухар порадив додати подрібнений банан і перець. Заправляти салат краще звичайною гірчицею, запевнив він.

"Що корисного ми можемо взяти з цього салату? Не знаю, чому всі завжди шукають користь у всьому. Не треба цього робити, можна просто насолоджуватися смаком. Не треба в салат давати багато солі. Краще взагалі відмовитися від неї і від жирів – майонезів, олії. Якщо ви приберете ці інгредієнти з кожного салату, то в цілому не буде нічого шкідливого, і ви зможете відчути смак", – сказав він.

Окремо Клопотенко розповів, як готувати банан у шкірці. Шеф-кухар пояснив, що в ній понад 60% корисних речовин всього фрукта.

"Разом з шкіркою викидаються всі корисні речовини. Тому, для тих, хто любить експериментувати, можна взяти цілий банан і запекти 15 хвилин у духовці. Шкірка стане м'якою і перестане гірчити. Це буде ароматно, тому що в ній є ефірні олії. Наріжте його потім, полийте трохи лимонним соком і можете їсти", – порадив він.

Шеф-кухар зазначив, що такий салат дає організму "кохання", він "сексі". "Якщо чесно, там є вітаміни, в банані є багато протеїнів, у яблуках – вітамін С. Я вважаю, що салат потрібно їсти до сексу, десь за півгодини – хвилин за 40. Протеїни дадуть силу, і після сексу у тебе м'язи стануть побільше. Тому це і тренажер", – додав він.

Раніше OBOZREVATEL публікував рецепт незвичайного вінегрету від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Овочі для салату краще не варити, а запікати, порадив він, адже так дуже відчутна різниця смаків.

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