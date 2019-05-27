Як правильно вибрати і зберігати морозиво: топ-10 порад

Вчені з Інституту психіатрії в Лондоні дійшли висновку, що вживання чайної ложки морозива активує ті ж рецептори задоволення в мозку, що і при прослуховуванні улюбленої музики або виграші в лотереї.

Смак морозива може підняти настрій і повернути дитячі спогади. Крім того, цей продукт корисний для мозку, про це повідомляє DiLei. Проте, щоб не зіпсувати приємний процес, необхідно пам'ятати кілька правил при виборі улюблених солодощів.

морозиво

MedOboz зібрав 10 ключових порад для вибору морозива:

остерігайтеся морозива дуже яскравого кольору;

перевірте цілісність упаковки;

прочитайте список інгредієнтів, які завжди повинні відображатися на упаковці в порядку убування;

уникайте продукту з великою кількістю добавок, позначених буквами E;

перевірте наявність кристалів льоду, це може говорити про зміну температури зберігання;

Як правильно вибрати морозиво

після покупки морозиво потрібно транспортувати у відповідних умовах: в термосумці або паперовому пакеті, який закривається;

зберігати його потрібно при температурі 15-20 ° нижче нуля;

не рекомендується зберігати продукт довше зазначеного на упаковці терміну;

не варто часто відкривати морозильну камеру або залишати її відкритою на тривалий час, це призводить до утворення кристалів льоду;

не рекомендується заморожувати морозиво, яке вже розтануло.

Як правильно вибрати морозиво

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